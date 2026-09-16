Ni Bad Bunny ni Miley Cyrus: The Beatles es el referente pop de los científicos, ¿por qué?

Por: Marcos D. Oliveros/ Agencia Sinc

Una investigación de la Universidad Tecnológica de Delf, en Holanda, muestra que las canciones de los Beatles se han utilizado en más de tres mil títulos de artículos científicos de diversas especialidades.

Este trabajo, publicado en PLOS One, es el primero en analizar la huella del grupo de los 60 en la literatura científica y pone sobre la mesa la recurrencia con la que los investigadores utilizan este tipo de referentes culturales.

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Según explica el primer autor del estudio y experto en la institución holandesa, Gabriel Budel, no se estudiaron las razones exactas por las que se emplean este tipo de referencias, pero creen que puede deberse a la popularidad intergeneracional del grupo y a la reproducibilidad de sus canciones.

“Los juegos de palabras en los títulos (científicos) solo funcionan si los lectores entienden la gracia al instante y, por ahora, los Beatles son una de las pocas referencias culturales que todavía calan en distintas generaciones”, expresa el experto. “Además, los títulos de las canciones son frases cortas con una palabra que se puede sustituir fácilmente como All You Need is Love o Here Comes the Sun”.

Entre otras razones, Budel añade que solían emplear un vocabulario cotidiano y de uso popular; que incluye palabras como ‘amor’, ‘ayuda’, ‘camino’, ‘sol’ o ‘amigos’, que se pueden adaptar a muchos temas de investigación.

El equipo científico analizó la frecuencia con la que los títulos y las letras de las canciones aparecían al principio de los artículos académicos. En este proceso identificaron 2 237 referencias exactas y 963 casos de juegos de palabras en la base de datos académica Scopus.