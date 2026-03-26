Lo que cambia en los Latin Grammy 2026: nuevas reglas que impactan a los artistas

La Academia Latina de la Grabación, la entidad que organiza los Latin Grammy anunció esta semana algunos cambios en las categorías y en la elegibilidad para la entrega de los premios este año que llegará a la edición número 27 y que se realizará el 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas –las nominaciones serán anunciadas el miércoles, 16 de septiembre de 2026–.
La idea de la academia es evolucionar “a la par del cambiante panorama musical, y de servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7.000 miembros de 62 países alrededor del mundo”, explicaron en un comunicado de prensa.
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Por su parte, Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, dijo que “estas actualizaciones las definen nuestros miembros, cuya participación cada año asegura que el Latin GRAMMY continúe siendo el máximo estándar de excelencia en la música latina”.