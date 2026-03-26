Lo que cambia en los Latin Grammy 2026: nuevas reglas que impactan a los artistas

La Academia Latina de la Grabación, la entidad que organiza los Latin Grammy anunció esta semana algunos cambios en las categorías y en la elegibilidad para la entrega de los premios este año que llegará a la edición número 27 y que se realizará el 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas –las nominaciones serán anunciadas el miércoles, 16 de septiembre de 2026–. La idea de la academia es evolucionar “a la par del cambiante panorama musical, y de servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7.000 miembros de 62 países alrededor del mundo”, explicaron en un comunicado de prensa. Puede leer: Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final Por su parte, Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, dijo que “estas actualizaciones las definen nuestros miembros, cuya participación cada año asegura que el Latin GRAMMY continúe siendo el máximo estándar de excelencia en la música latina”.

Los cambios en los nombres de categorías

Según informaron, son tres categorías las que cambiarán de nombre: - La categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina pasará a llamarse Mejor Interpretación de Música Electrónica. - Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana pasará a llamarse Mejor Interpretación Urbana. - Mejor Composición Clásica Contemporánea pasará a llamarse Mejor Composición Clásica.

También hablaron de Inteligencia Artificial

Es uno de los temas que más preocupa a los músicos en todo el mundo y los Latin Grammy se pronunciaron asegurando que estos galardones reconocen la excelencia creativa: “Únicamente los creadores humanos podrán ser considerados, nominados o premiados con un Latin Grammy. Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría”. Le puede interesar: Estudio demuestra que “ya no podemos diferenciar música generada por IA de la real” Por otro lado las fechas importantes para estos Latin Grammy 2026 indican que este año se premiarán las canciones y discos que hayan sido lanzados del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Que la inscripción en línea comenzará el 1 de abril e irá hasta el 31 de mayo 2026. La primera ronda de votación irá del 27 de julio al 10 de agosto de 2026. Los nominados se conocerán el 16 de septiembre, la ronda final de votación será del 1 al 12 de octubre y los Latin Grammy se entregarán el 12 de noviembre.

Cambios en los criterios para participar en algunas categorías