Figuras de la cultura mundial llaman al boicot contra Israel

Músicos, actores o escritores de países occidentales piden cada vez con más fuerza un boicot a Israel por la guerra en Gaza, con la esperanza de emular el éxito del bloqueo a Sudáfrica en tiempos del apartheid.
En contraste con los gobiernos, reticentes a imponer sanciones económicas a este aliado clave de Occidente en Oriente Medio, celebridades del mundo cultural presionan para que se tomen medidas.
“No hay ninguna duda en mi cabeza de que, globalmente, nos encontramos en un punto de inflexión”, afirmó a AFP el actor británico Khalid Abdalla, conocido por sus papeles en la película Cometas en el cielo o en la serie The Crown.
El intérprete es uno de los miles de firmantes de la carta abierta impulsada por Film Workers for Palestine (Trabajadores del cine por Palestina), a la que se sumaron estrellas como Javier Bardem, Emma Stone, Joaquin Phoenix o Gael García Bernal.