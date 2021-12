En 1995, cuando Colombia era considerado el país con mayor riesgo para ejerecer el periodismo y en 16 años habían asesinado a 102 según la Fundación Gabo, la mayoría mientras practicaban el oficio y con 90 % de los casos en impunidad, cuando las amenazas venían desde distintos frentes –narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, corrupción política y delincuencia común– nació la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

Este año cumple 25 de defender la libertad de expresión y de ser una plataforma en la que, sin importar ideologías o partidos, cada periodista encuentra garantías y acompañamiento, dice su director ejecutivo, Jonathan Bock.

¿Qué es cumplir 25 años?

Publicidad

“Tener una organización como la Fundación, que ha podido incidir en políticas que sirven para proteger y garantizar el trabajo de los periodistas, que ha podido defender a centenares de ellos de todo el país, que ha hecho no solo la defensa y protección sino acompañamiento y litigio a quienes han sufrido acoso judicial, y que ha promovido en las regiones la importancia del trabajo periodístico, es muy valioso. Ese mismo recorrido nos permite entender que las dinámicas actuales no son las mismas que hace 25 años, cuando la principal preocupación era el número de periodistas asesinados. Hoy no es así, pero siguen existiendo amenazas difíciles de superar”.

A propósito, ¿cómo ese reto de hace décadas ha cambiado en la realidad actual?

Publicidad

“A finales de los años 90 asesinaban a 10 o 12 periodistas cada año y la zozobra era mucha, tanto que ubicaron a Colombia como el país más peligroso para ejercer el periodismo en ese entonces. Eso ha dejado un resultado, un costo alto, porque en muchas regiones acabaron con el periodismo, asesinaron a los principales referentes, las voces más críticas e instalaron un ambiente de miedo que se conserva. Hoy muchas regiones no tienen medios de comunicación y nadie se atreve a denunciar. La violencia hoy es menos letal, pero sigue existiendo y cada año en la fundación recibimos entre 200 y 250 denuncias de amenazas contra periodistas. La intención es la misma: silenciar, que no se hable con tranquilidad de ciertos asuntos”.