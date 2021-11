Toda estaba listo para mayo o junio de 2020, pero la pandemia pospuso los planes, no solo del par de músicos, sino de todo el mundo.

“Nos teníamos en el radar, pero la primera vez que nos sentamos a conversar fue en un paseo en una finca y a partir de ese momento comenzamos a vernos mucho más, no solo en los escenarios, sino por fuera gracias a un círculo de amigos en común, así creció una amistad que fue capaz de sobrellevar la gira, la cancelación de la misma, la reanudación y la producción de un disco en el que nos jugamos la amistad. Es un trabajo en el que hay muchas cáscaras, en cambio en nosotros fue muy fluido, tenemos una capacidad de trabajo muy chévere y respetuosa”.

Las palabras de Fonseca

¿Qué significa este concierto en Medellín?

“En mi caso es el primer concierto en Colombia pospandemia, ya con Andrés hicimos la gira por Estados Unidos, y por mi lado he estado en otros países. Con La Macarena tengo un cariño especial y sé que lo que pasa allí siempre es especial, hay mística, es un lugar alucinante, venir a Medellín siempre es una delicia”.

¿Por qué compadres?

“Nos conocemos hace muchos años y siempre que nos veíamos era compadre por aquí, compadre para acá, y cuando lo invité a que me acompañara en un capítulo de A otro nivel, donde estuve de jurado, para hiciéramos dos canciones juntos, que fue cuando salió la idea de un concierto juntos, Andrés propuso el nombre de Compadres, el nombre es uno de los grandes aciertos de este proyecto”.

¿Recuerda cuándo se conocieron?

“La primera vez que conocí a Andrés fue en Girardot, siempre fue seguidor de él y de su música, desde la época de Poligamia, yo sabía que él estaba en una finca y de puro abusivo me aventé y fui a saludarlo sin que él me conociera, después de ese encuentro extraño nos comenzamos a ver de cuenta de la música y nos volvimos amigos y de ahí me invitó a una gira junto a Maía y Julio Nava, hoy somos compadres y hermanos”.

¿Cuál de los dos es más cachaco, más rolo?

“Ese es el tema, no se sabe cuál de los dos es más bogotano, los dos somos muy cachacos”.

¿Cuál es el serio y el más charlatán?

“Creo que mi compadre es el más necio y charlatán, yo aparento ser más serio”.

¿Qué sigue después del concierto en La Macarena?

“Viene un mes y medio que será pura candela para mí, que me tiene muy emocionado, el domingo regreso a Miami y el lunes viajo a Europa donde voy a estar hasta el 25 de noviembre, en 10 ciudades distintas, una gira muy intensa, de ahí regreso a Bogotá, porque tenemos un par de conciertos de Compadres. Diciembre también va a estar muy movido, en compromisos en diferentes lugares, muy emocionado y contento”.

¿Cómo ha sido la recepción que ha tenido la canción 2005?

“Ha sido increíble, muy agradecido con lo que está pasando con 2005, ha estado bastante viral en distintos países, esta era un tema que tenía cierto nivel de riesgo por meterme con una canción tan importante en mi carrera como es Te mando flores, pero el resultado ha sido muy bueno”.