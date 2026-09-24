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¿Existe el futuro sin IA? Andrea Chapela presentó en Medellín sus libros de ciencia ficción

Invitada a la Fiesta del libro, la mexicana conversó con EL COLOMBIANO sobre la vigencia de los libros que formulan preguntas sobre el presente a partir de imaginar el futuro.

  • Andrea Chapela fue una de las escritoras mexicanas que visitó Medellín durante la Fiesta del Libro. Foto: Cortesía.
    Andrea Chapela fue una de las escritoras mexicanas que visitó Medellín durante la Fiesta del Libro. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 40 minutos
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En la contratapa del libro Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, de la escritora mexicana Andrea Chapela, se lee esto: “¿Cómo serán en el futuro las redes sociales y los dispositivos que utilizamos para comunicarnos y organizar la vida? (...) La tecnología parece inseparable de la experiencia humana, de su toma de decisiones y las tareas de la cotidianidad”. En efecto, seguramente pocas veces antes en la historia los escritores de ciencia ficción enfrentaron un presente que parece sacado de sus libros. De eso y de otros asuntos literarios El COLOMBIANO habló con Chapela, durante su reciente visita a la capital de Antioquia.

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“Para mí la ciencia ficción no es solo los temas, también hay algo que ver con el mecanismo y es un mecanismo de extrañamiento, es colocar a quien está leyendo en un mundo que no funciona exactamente como el nuestro”, respondió Andrea cuando se le preguntó por los desafíos de los escritores de ciencia ficción.

Ella cree que la ciencia ficción pocas veces busca realmente predecir el futuro. Su interés está en utilizar esa distancia con la realidad para observarla de otra manera. En ese contexto, uno de los temas que más le interesa actualmente es la posibilidad de imaginar futuros distintos a los escenarios de desastre que suelen acompañar las discusiones sobre tecnología e inteligencia artificial. “Para mí, de hecho, la pregunta que yo más me hago literariamente actualmente es: ¿Cómo podemos imaginar un futuro que no sea ese?”, dijo.

Con formación de pregrado en Química y estudios en escritura creativa, Andrea escribe libros desde los 15 años. A los 19 publicó el primero de sus nueve libros. En ese sentido, las reflexiones sobre el futuro la acompañan desde hace rato. Por eso, ella plantea que incluso los futuros difíciles o aparentemente imposibles pueden tener un lugar en la literatura porque permiten ampliar aquello que una sociedad considera posible. Para ella, imaginar otras alternativas también implica preguntarse qué habría que hacer en el presente para evitar determinados escenarios.

Andrea reivindica la etiqueta de “escritora de ciencia ficción”. “Yo no creo que la ciencia ficción me encierre, creo que la ciencia ficción es un buen inicio, un buen punto de partida para entender lo que yo quiero hacer”, dijo. Por ejemplo, en Ansible utiliza tecnologías inexistentes para explorar las relaciones humanas. Los relatos abordan las maneras en las que la tecnología modifica los vínculos entre las personas y la relación que cada individuo establece consigo mismo.

Para escribir sus historias, Andrea lee investigaciones de distinto tipo. En el caso de una de sus novelas, investigó qué ocurriría en México ante un escenario de colapso climático, incluyendo la posible transformación de la dieta por la desaparición de ciertos alimentos.

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Ella está convencida de que América Latina tiene sus propias imágenes del futuro, construidas a partir de su historia. En su experiencia, la región tiene una experiencia particular frente a una idea de progreso. Desde esa perspectiva, plantea que la ciencia ficción latinoamericana puede cuestionar la idea de que la tecnología sea inevitablemente la solución a los problemas contemporáneos.

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Al preguntársele sobre la IA, el tema de moda por estos días, Andrea dijo que no le interesa escribir con estas herramientas porque asume que la literatura es un acto comunicativo entre personas. Para ella, en un libro importa no solamente el resultado, sino también la experiencia de quien lo escribe.

En Colombia se consiguen los libros Ansible (Almadia) y Todos los fines del mundo (Penguin Random House).

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la ciencia ficción para Andrea Chapela y cómo la utiliza en sus libros?
Para Chapela, la ciencia ficción no se limita a tratar temas tecnológicos o futuros, sino que funciona como un mecanismo de extrañamiento que permite presentar mundos diferentes al actual y observar la realidad desde otra perspectiva.
¿Qué relación plantea Andrea Chapela entre ciencia ficción y América Latina?
Chapela considera que América Latina tiene formas propias de imaginar el futuro debido a su historia y a su relación particular con la idea de progreso. Desde esa perspectiva, plantea que la ciencia ficción latinoamericana puede cuestionar la idea de que la tecnología sea necesariamente la solución a los problemas contemporáneos.
¿Qué piensa Andrea Chapela sobre escribir literatura con inteligencia artificial?
Chapela afirma que no le interesa escribir con herramientas de inteligencia artificial porque entiende la literatura como un acto de comunicación entre personas. Para ella, en un libro importa tanto el resultado como la experiencia de quien lo escribe.

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