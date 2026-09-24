¿Existe el futuro sin IA? Andrea Chapela presentó en Medellín sus libros de ciencia ficción

En la contratapa del libro Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, de la escritora mexicana Andrea Chapela, se lee esto: “¿Cómo serán en el futuro las redes sociales y los dispositivos que utilizamos para comunicarnos y organizar la vida? (...) La tecnología parece inseparable de la experiencia humana, de su toma de decisiones y las tareas de la cotidianidad”. En efecto, seguramente pocas veces antes en la historia los escritores de ciencia ficción enfrentaron un presente que parece sacado de sus libros. De eso y de otros asuntos literarios El COLOMBIANO habló con Chapela, durante su reciente visita a la capital de Antioquia.

Siga leyendo: ¿La selección nacional de la literatura? Los 10 mejores libros narrativos, según Eafit

“Para mí la ciencia ficción no es solo los temas, también hay algo que ver con el mecanismo y es un mecanismo de extrañamiento, es colocar a quien está leyendo en un mundo que no funciona exactamente como el nuestro”, respondió Andrea cuando se le preguntó por los desafíos de los escritores de ciencia ficción.

Ella cree que la ciencia ficción pocas veces busca realmente predecir el futuro. Su interés está en utilizar esa distancia con la realidad para observarla de otra manera. En ese contexto, uno de los temas que más le interesa actualmente es la posibilidad de imaginar futuros distintos a los escenarios de desastre que suelen acompañar las discusiones sobre tecnología e inteligencia artificial. “Para mí, de hecho, la pregunta que yo más me hago literariamente actualmente es: ¿Cómo podemos imaginar un futuro que no sea ese?”, dijo.

Con formación de pregrado en Química y estudios en escritura creativa, Andrea escribe libros desde los 15 años. A los 19 publicó el primero de sus nueve libros. En ese sentido, las reflexiones sobre el futuro la acompañan desde hace rato. Por eso, ella plantea que incluso los futuros difíciles o aparentemente imposibles pueden tener un lugar en la literatura porque permiten ampliar aquello que una sociedad considera posible. Para ella, imaginar otras alternativas también implica preguntarse qué habría que hacer en el presente para evitar determinados escenarios.