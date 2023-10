Estaba yo en la Plaza Alfonso López, en los kioscos que se hacían ante el jurado, pero una persona que no viene al caso mencionar, que formaba parte de la organización del festival, le dijo a los jurados que no tuvieran en cuenta lo que yo estaba tocando porque eso no era vallenato, todo eso porque yo venía con una aureola de cantante de música tropical con Los Corraleros de Majagual, agrupación que fundé con Calixto Ochoa y César Castro.

“Nunca he fumado y hace años, en la década de los 70, me tomaba una que otra copita antes de un concierto, pero desde hace dos años para acá no tomo licor, ni una copita de vino y hago mucho ejercicio. En Barranquilla hay un lugar que se llama Instituto de rehabilitación y allá voy todos los días a ejercitarme con unas máquinas supermodernas, y también camino mucho en la calle.

“Bueno, lo primero es que tengo la suerte de tener un hogar desde hace 50 años, con una esposa fiel, buena compañera, y una hija como Noris Cecilia, que es mi manager, que me cuidan mucho. También está mi hijo en Bogotá, que está muy pendiente de mí, así que soy muy feliz y esa felicidad me acompaña a todas partes”.

Tengo un público que me sigue desde hace tantos años, así como también me sigue gente joven por lo que soy yo en la tarima.

“Lo que pienso es que soy un protegido del creador de todas las cosas, del Dios padre, especialmente de su hijo Jesús, porque yo me llamo Alfredo de Jesús Gutiérrez y cuando rezo le digo ‘tocayo, tocayo, ayúdame’, y él me ha protegido, porque son pocos los que han tenido una carrera musical tan vigente y longeva como la mía.

En abril pasado cumplió 80 años de vida y sigue tan vigente y vital, con un estado de salud envidiable, que atribuye al amor de su familia, a no fumar, hacer ejercicio diario y a no tomarse ni una sola copa de vino.

¿Usted es un rebelde...?

“Siempre lo he sido, por ejemplo, me volví crítico acérrimo de gente de la radio, que en los años 60 y 70 eran muy ‘extranjeristas’ a lo colombiano. Al vallenato, la cumbia, el paseíto no le paraban bolas, entonces de tanto insistir los medios me pararon bolas. También me volví un rebelde por ese tema”.

¿De su amplio repertorio a cuáles canciones les guarda un especial cariño?

“Siempre se dice que las canciones de un compositor o artista son como los hijos, que todos se quieren por igual, pero indudablemente hay hijos e hijas que sobresalen a los demás por alguna actitud que heredaron de Dios, entonces digamos que una canción muy especial que es ‘Anhelos’, con la que se casó a mucha gente, con la que muchos se enamoraron, lo mismo que con ‘Ojos Indios’.

Por ejemplo, acá en Medellín no puede faltar ‘Esta noche es mía’, así como Si me quisiste tanto, que es un clásico, y que me dice usted de ‘Dos Mujeres’ o ‘Guararé’, bueno, no terminaríamos hoy”.

¿Cómo surgió ese sonido particular que usted hace con sus labios, tan característico en sus conciertos?

“Eso surgió de manera espontánea, una noche, como un 20 o 22 de diciembre, en Chiquinquirá, Boyacá, a las dos o tres de la mañana. Tenía yo los dedos engarrotados del frío, casi no podía tocar el acordeón y cuando iba a cantar los labios me comenzaron a temblar solos y salió ese sonido que se pegó tanto que comencé a hacer en todos los shows y ahora la gente me identifica con eso”.

¿Qué piensa cuando dicen que usted es el verdadero rockstar colombiano?

“Yo soy simplemente una persona que ama la música tropical caribeña porque el vallenato es caribeño, así como el porro, la cumbia o la música que grabamos con Los Corrales de Majagual. Siempre he dicho que en mis venas no corre sangre, fluye música y acordeón, entonces a mi me deberían decir es Alfredo ‘Música’ Gutiérrez”.