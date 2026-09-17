Con ‘Agua’, Shakira y Maluma encendieron las redes al ritmo de un merengue sensual

No hay dudas de que Shakira y Maluma se entienden a las mil maravillas dentro y fuera del escenario. De eso dan fe las canciones Chantaje,Trap y Clandestino y el rémix de La bicicleta. A esta obra en conjunto se sumó Agua, un merengue sensual cuyo video fue lanzado en la noche del 17 de septiembre.

De inmediato, recién estrenada la canción, los internautas de YouTube elogiaron la propuesta del trabajo audiovisual. “Belleza colombiana...guapos y talentosos. Mi Reina otra vez brillando”, escribió una usuaria.

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“La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa, esta vez alrededor de una metáfora sencilla y eficaz: por más agua que necesiten, cuando están juntos, todo termina convertido en fuego. Es una canción de tensión, coqueteo y complicidad, que reconoce el ADN de sus primeras colaboraciones sin quedarse en la nostalgia”, se lee en el comunicado de prensa que la oficina de prensa del paisa envió a los medios de comunicación.

“Me diste de tu boca y ahora quiero más/ Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás/ Pa’ aguantar fantasías no estamos más/ Ojalá que todo se haga realidad”, son algunos de los versos más sugestivos de la canción.

Este lanzamiento musical se dio días antes del inicio de la serie de conciertos de Shakira en Madrid. También, según la prensa de los cantantes, es una pieza más del “universo de LocoX volver, el más reciente trabajo discográfico de Maluma.