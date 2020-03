Recomendaciones para quienes viajan hacia Colombia

Los viajeros pueden expandir el nuevo coronavirus. No necesariamente por andariegos, sino por haberse mordido las uñas luego de que le presentaran a un nuevo compañero de trabajo que viene de vacaciones o haberse rascado los ojos luego de agarrarse de la barra del metro. Pero no le eche más mente de la que se necesita. Tampoco eso significa que usted deba andar con un trapito limpiando cada cosa que toca o que ya no puede abrazar a un amigo que hace tiempo no ve. Pero sí que la situación requiere de una conciencia sobre la cantidad de humanos que enfrentan riesgos. Cuidar los contactos en medio de una epidemia es lo más natural. Las precauciones son las mejores estrategias que el humano ha encontrado para atacar los virus, tan pequeños que no se ven en el microscopio.

En tiempo real los datos sobre los estragos del Sars-Cov 2, el virus que produce la enfermedad Covid-19, nutren los artículos académicos arbitrados por otros profesionales que estudian cada subárea que desencadena la presencia de un nuevo virus en humanos. Algunos de estos exploran la genética del virus para desglosar de qué se compone, otros la epidemiología (es decir cómo se presenta la enfermedad en la población) y otros estiman las consecuencias de una medida como los cierres de ciudades o prohibiciones para viajeros para contener su dispersión. Todo esto mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina esta situación como “una emergencia de salud pública de interés internacional”.

Uno de estos estudios quiso explorar qué tan efectiva fue la medida de poner a Wuhan (la región china de la que surgió el Sars-CoV 2) en cuarentena, limitando sus viajes. Bloquear el sistema de transporte aéreo parecía exagerado. Y tal vez por algo se sentía de esa manera. El nuevo trabajo publicado el 6 de marzo de 2020 en la revista científica Science concluyó que su modelo indica que “si bien la prohibición de viajar a Wuhan fue inicialmente eficaz para reducir las importaciones de casos internacionales, el número de casos observados fuera de la China continental volvería a aumentar después de dos o tres semanas a partir de los casos que se originaron en otros lugares”.

¿Las medidas adecuadas?

Como ya se sabe que el virus es bastante contagioso, como sus familiares, los que producen el Sras y el Mers, y según el estudio del 6 de febrero en Eurosurveillance, que se estima prematuramente que entre el día 2 y 11 podría empezar el periodo de incubación que luego de iniciado se calcula dure entre 5 o 6 días (justo antes de que inicien los síntomas), muchos se preguntan si ante esos 15 días asintomáticos, en promedio, el riesgo de que ingresen personas infectadas es alto. El médico infectólogo Iván Trompa recordó en una rueda de prensa digital convocada por la Facultad de Medicina de la UdeA que “el 85 % de los casos no presentan síntomas o estos serán leves” y debido al tiempo de incubación del virus, anotan los investigadores de la publicación de Science, “las limitaciones de viaje adicionales de hasta el 90% del tráfico tienen un efecto modesto a menos que se combinen con intervenciones de salud pública y cambios de comportamiento que logren una reducción considerable de la transmisibilidad de la enfermedad”.

Sin síntomas no hay cómo saber que el virus está presente, por eso la información del viajero, una estrategia validada por las recomendaciones para el tráfico internacional de la OMS, será una de las herramientas más eficaces y eficientes. Es una medida de gran alcance y con el correcto filtro agiliza las acciones de respuesta según los grupos de casos de quienes están a cargo de proteger la salud individual y pública.

Ahora no significa eso que las limitaciones de viajes no funcionen, solo que la OMS no las recomienda para evitar que se conviertan en prohibiciones no basadas en hechos científicos y datos confiables.

La publicación en Science, encontró que las limitaciones en Wuhan para viajeros se relaciona con menos casos reportados que los proyectados, pero sin reducir el contagio persona a persona, la epidemia solo se retrasa no más de 2 semanas. Las limitaciones de viaje mayores a un 90 % (cuarentena) sí amplían el período de tiempo durante el cual se reduce considerablemente la importación de casos. En cambio la presencia simultánea de las reducciones de viaje y de transmisibilidad produce un efecto sinérgico mucho mayor, visible tanto por el retraso de la actividad epidémica como por el número de casos importados internacionalmente.

Viajeros hacia Colombia

En el caso colombiano cualquier persona que quiera ingresar al país debe realizar el control previo contra el nuevo coronavirus a través de la página web de Migración Colombia. Aquí se espera que todos cuenten, de manera obligatoria, sobre sus recientes viajes y contactos. La mayor cantidad de detalles y precisión serán clave para que anticipen si el viajero está en riesgo o no. Este filtro cuenta con datos para tomar decisiones que lo llevarán por uno u otro camino.

El formulario presenta tres preguntas para conocer si en los últimos 14 días han estado en China, Corea del Sur, Alemania, Japón, Irán, Italia, España, Ecuador o Estados Unidos; si han estado en contacto con personas contagiadas con el Covid-19, y si presentan síntomas de la enfermedad como fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta y fatiga.

Esta prevención se une a la estrategia de parametrización de viajeros creada por Migración Colombia, que permite saber con antelación a la llegada de un vuelo, cuáles viajeros han estado en países que son materia de control focalizado.