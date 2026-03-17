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Zulma Guzmán podría ser considerada una posible asesina en serie, según la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación encontró evidencia de otro envenenamiento con talio que apuntaría a un patrón en el caso de Zulma Guzmán.

  • La fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió a Zulma Guzmán como posible asesina serial. Foto: Colprensa
    La fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió a Zulma Guzmán como posible asesina serial. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá podría dar un giro. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que el caso ya no se analiza como un hecho aislado, luego de que se encontrara evidencia de un ataque similar ocurrido meses antes contra otra persona del mismo entorno familiar de Zulma Guzmán, principal sospechosa.

Según explicó la jefa de la Fiscalía General de la Nación, los investigadores lograron consolidar un expediente con soporte técnico, científico y forense que permitió establecer que el crimen de las niñas “no sería un episodio aislado”. Este hallazgo abre la puerta a que el caso sea analizado bajo una hipótesis mucho más grave.

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De acuerdo con la fiscal, los peritos encontraron evidencia concreta de un hecho ocurrido aproximadamente un año antes, que involucra a un familiar de la procesada. Se trata del caso de Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 resultó gravemente intoxicada tras consumir unos chocolates contaminados con talio.

La gravedad de su estado obligó a que fuera atendida de urgencia en la Fundación Santa Fe y posteriormente trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado. Este episodio cobró relevancia dentro de la investigación al establecerse que, en ambos casos, se utilizó el mismo método de envenenamiento.

Para la Fiscalía, este elemento resulta clave, ya que permitiría demostrar un posible patrón de conducta. En ese sentido, Camargo advirtió que el material probatorio recopilado apunta a que las autoridades podrían estar frente a un escenario de mayor complejidad.

Puede leer: MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

“Podríamos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”, concluyó la fiscal, al dejar claro que la investigación entra ahora en una nueva fase en la que se buscará determinar si los hechos hacen parte de una cadena de ataques bajo un mismo modus operandi.

Al mismo tiempo, un informe revelado por Noticias Caracol, indicó que la Fiscalía habría vinculado a una cómplice en el caso de Zulma, tras hallar pruebas sobre la planeación de ataques con talio.

En esta nueva arista del caso, se detectaron otros tres envíos dirigidos a, por lo menos, dos mujeres más, quienes habrían sido potenciales víctimas de envenenamiento. Una de ellas, a su cuñada.

Entérese: Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos

El ente acusador ya cuenta con evidencia que detalla cómo se coordinaron estas entregas de alimentos al parecer contaminados.

Tan grave es el caso, que esta misma semana el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo solicitó a la Cancillería, que, a través de los canales diplomáticos, se informe a las autoridades británicas sobre la relevancia del caso dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con un metal pesado.

“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro en el documento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso?
El talio es un metal pesado que, al ser incoloro e insípido, se mezcla fácilmente con alimentos. Ataca el sistema nervioso y los órganos vitales; en el caso de Elvira Restrepo, la gravedad fue tal que debió ser trasladada a Estados Unidos para un tratamiento especializado.
¿Quién sería la presunta cómplice de Zulma Guzmán?
La Fiscalía analiza pruebas que vinculan a una segunda persona en la planeación y logística de los envíos de alimentos contaminados. Esta línea de investigación busca determinar si hubo una red de apoyo para coordinar las entregas.

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