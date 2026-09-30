Wadith Manzur se quejó ante organismo internacional por no posesionarse como senador

En medio de las investigaciones que enfrenta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión para Riesgo de Desastres (UNGRD), el equipo jurídico del congresista confirmó que hubo una queja formal de Wadith Manzur ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP).

La reclamación fue interpuesta el 23 de agosto y en esta se denuncia que a Manzur se le impidió rendir juramento y posesionarse como senador para el periodo 2026–2030 el pasado 20 de julio, asegurando que le fueron negadas todas las alternativas propuestas para prestar juramento estando bajo custodia estatal.

Según la defensa del político, al no existir una condena firme en su contra, la imposibilidad de asumir el cargo transgrede el principio de presunción de inocencia y despoja de representación a los más de 130.000 ciudadanos que votaron por él en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

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A raíz de esta denuncia, la UIP requirió formalmente al Congreso de la República para que, junto a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, se rindan explicaciones e informes detallados sobre las razones institucionales y jurídicas por las cuales no se le permitió tomar posesión.