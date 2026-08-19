Video | Niña dibujó a su perrito Bruno tras perderlo por el terremoto en Cali y logró encontrarlo

En medio de todas las historias que ha dejado la búsqueda y rescate por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, una terminó feliz. Entre las calles de Cali, una niña llamada Antonia salió a buscar a Bruno, su perrito desaparecido recientemente durante el sismo con epicentro en el Chocó que sacudió a la ciudad.
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Ella llevaba una hoja de papel en la que escribió el nombre de su mascota y dibujó su rostro para que la comunidad pudiera reconocerlo. La Fundación Gloria Mariana de Cali compartió la historia a través de sus redes sociales y visibilizó la búsqueda.