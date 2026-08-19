Video | Niña dibujó a su perrito Bruno tras perderlo por el terremoto en Cali y logró encontrarlo

En medio de todas las historias que ha dejado la búsqueda y rescate por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, una terminó feliz. Entre las calles de Cali, una niña llamada Antonia salió a buscar a Bruno, su perrito desaparecido recientemente durante el sismo con epicentro en el Chocó que sacudió a la ciudad. Le puede interesar: El abrazo de reencuentro de Sofía y el bombero que la rescató entre los escombros del terremoto en Cali Ella llevaba una hoja de papel en la que escribió el nombre de su mascota y dibujó su rostro para que la comunidad pudiera reconocerlo. La Fundación Gloria Mariana de Cali compartió la historia a través de sus redes sociales y visibilizó la búsqueda.

Momento en que Antonio se reencontró con su perro Bruno. FOTO: Captura de video de redes sociales @fundaciongloriamariana y @soylorenarosero

Desde la organización social destacaron recientemente la determinación de la menor para hallar a su compañero de vida: “Cuando la esperanza tiene nombre... Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo. Bruno había desaparecido durante el sismo”.

Un momento de esperanza con el regreso de Bruno

Tras varios momentos de incertidumbre, la búsqueda dio resultado y Bruno regresó a su hogar. El reencuentro entre la niña y el perro se selló con un abrazo, en medio del panorama crítico que afronta la capital del Valle del Cauca tras la emergencia del sismo.

La Fundación Gloria Mariana difundió el desenlace de esta historia con el fin de enviar un mensaje a las personas que continúan en la búsqueda de seres queridos o mascotas tras el sismo. “Pero ella no dejó de creer. No dejen de buscar. No dejó que el miedo fuera más grande que su esperanza. No están solos”, manifestó la entidad. “Y Bruno volvió a sus brazos... Hoy queremos compartir esta historia porque, en medio del dolor que ha dejado esta tragedia, también necesitamos recordar que todavía existen historias que terminan en un abrazo”, detalló la fundación.

La importancia de la identificación en emergencias y el mensaje de Antonia

Este caso, según la fundación, evidenció la necesidad de mantener identificados a los animales de compañía e incluirlos en los planes de prevención ante desastres naturales. Y es que para ellos, durante un sismo —tal y como ocurrió con el terremoto—, “los animales pueden asustarse, desorientarse y huir”, por lo que contar con datos de contacto visibles y herramientas que faciliten su ubicación resulta determinante para su rescate. “A quienes aún esperan noticias de sus seres queridos, a quienes siguen buscando, a quienes tienen miedo y sienten que ya no pueden más: No pierdan la fe. No dejen de buscar. No están solos. Que la historia de esta niña y Bruno nos recuerde que, mientras exista esperanza, seguimos teniendo razones para creer”, concluyó la fundación.

Antonio mostrando su dibujo de Bruno. FOTO: Captura de video de redes sociales de @fundaciongloriamariana, @soylorenarosero y @geraldgmb.

Pero esta organización no fue la única que envió un mensaje sobre la situación por la que está atravesando el país. Este miércoles 19 de agosto, a través de un video publicado en las redes sociales de su mamá, Antonia contó cómo fue que hizo el dibujo de Bruno y le envió un mensaje a los colombianos para que no pierdan la esperanza. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Hola, soy Antonia y tengo 7 años de edad. Y yo hago dibujos, como ven, miren, hago dibujos. Y si a algunos se les ha perdido el animalito, les puedo hacer un cartel, al igual que le hice el cartel a Bruno, para encontrar a sus animalitos y que puedan regresar a sus hogares”, concluyó la menor.

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