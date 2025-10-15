Video | Mujer con casa por cárcel fue encontrada en plena rumba en Bogotá: tiene una condena por tentativa de homicidio

La noche de fiesta terminó abruptamente para una mujer que, a pesar de estar cumpliendo una condena de prisión domiciliaria o casa por cárcel, fue sorprendida por las autoridades en un bar de la localidad de Suba, en Bogotá. Le puede interesar: Miles de familias están sin agua en Cundinamarca mientras proyectos de acueducto siguen detenidos en MinVivienda La insólita detención, ocurrida a altas horas de la madrugada, se produjo durante un operativo de control y seguridad, en el que la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad encontraron a la procesada departiendo con amigos.

En medio del operativo, las autoridades cerraron tres establecimientos comerciales en esta zona de Bogotá. FOTO: Alcaldía de Bogotá y Policía Metropolitana

El operativo, denominado ‘megatoma’, se concentró en varios establecimientos de esparcimiento nocturno del noroccidente de la capital durante este fin de semana que pasó. Un Comando Élite y funcionarios de la Secretaría de Seguridad participaron en el despliegue.

La condenada por tentativa de homicidio intentó esconderse en un baño

Fue en un bar del barrio Tibabuyes Universal donde los agentes notaron una actitud sospechosa en la mujer. Según el comunicado del Distrito, la procesada se demoró varios minutos en el baño con el fin de esconderse. Los integrantes del Comando Élite llamaron a la puerta para que saliera y, al realizar un registro, identificaron la evidencia de su violación a la medida: “identificaron que la mujer tenía en el brazalete del Inpec”.

Tras la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron la gravedad de la situación: la mujer estaba cumpliendo una condena por el delito de tentativa de homicidio bajo la modalidad de casa por cárcel. La medida de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no fue suficiente para evitar que abandonara su lugar de reclusión. De inmediato, la mujer fue trasladada al CAI La Gaitana. Las autoridades precisaron que este movimiento se hizo “para determinar la sanción que interpondrán las autoridades correspondientes por violar la medida, un delito que se denomina ‘fuga de presos’”.

Las nuevas consecuencias: el delito de fuga de presos

La violación de la prisión domiciliaria no solo implica el traslado a un centro carcelario, sino que expone a la mujer a una nueva y severa condena. El Código Penal Colombiano, en su artículo 448, es claro al establecer la pena por este tipo de infracción: “El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”. Durante el operativo de la ‘megatoma’ en Suba, las autoridades también lograron restablecer los derechos de una menor de edad que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y suspendieron la actividad de tres bares por incumplimiento de normatividad.

A la menor le restablecieron sus derechos por estar tomando licor en un local comercial. FOTO: Alcaldía de Bogotá y Policía Metropolitana