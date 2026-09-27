Video | ¡Qué susto! Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: así fue el angustioso momento

El accidente ocurrió el sábado 26 de septiembre, entre Inca Inca y El Rodadero, en Santa Marta, cuando la embarcación que cubría la ruta desde Playa Blanca fue golpeada por el fuerte oleaje y perdió estabilidad. La lancha se inclinó hasta quedar volcada y, en cuestión de segundos, los turistas que viajaban a bordo terminaron en el mar. El momento de pánico quedó registrado en video mientras otras embarcaciones se acercaban para ayudarlos.
En las imágenes se observa la lancha completamente volteada y a los pasajeros en el agua, mientras quienes estaban en otras embarcaciones intentaban acercarse para auxiliarlos. La emergencia no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Según las autoridades, los turistas llevaban puestos sus chalecos salvavidas, lo que permitió que permanecieran a flote mientras llegaba la ayuda.
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