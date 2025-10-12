Video: así fue la estruendosa implosión de los puentes de la calle 13 sobre la Avenida Américas en Bogotá

Durante la mañana del domingo 12 de octubre, la extensa estructura del puente de la calle 13 sobre las Américas, conocido como “El Pulpo”, implosionó en tan solo 12 segundos, luego de que los expertos activaron los artefactos explosivos.
Desde la madrugada, el Distrito adelantó un operativo de seguridad y logística que incluyó cierres viales y requirió del apoyo de los equipos de emergencia. Para evitar cualquier tipo de afectación, las autoridades recomendaron circular por vías alternas y mantenerse alejados de la zona restringida.