Video de ataque con machete en TransMilenio revive temor por inseguridad en Bogotá

Un nuevo hecho de violencia ocurrido dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá volvió a encender los reclamos ciudadanos sobre la seguridad en la capital del país y el manejo de la población habitante de calle.
En un video que se hizo viral en redes sociales se observa el momento en el que una mujer es agredida con un machete por un hombre dentro de un bus articulado de TransMilenio, presuntamente luego de un robo.
De acuerdo con la denuncia conocida este martes, el agresor habría atacado a la víctima para evitar que opusiera resistencia tras quitarle su celular mientras ambos viajaban en el articulado. En las imágenes se percibe la angustia de los pasajeros, quienes observan cómo uniformados atienden la emergencia mientras el atacante logra escapar con el dispositivo móvil.