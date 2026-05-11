Video | Abuchearon a Juliana Guerrero en medio de un evento de Iván Cepeda en Valledupar

Durante un evento de campaña de Iván Cepeda en Valledupar y mientras este intervenía, varios asistentes, al notar la presencia de Juliana Guerrero, gritaron: “¡Afuera, Juliana Guerrero, afuera, Juliana Guerrero!”. Se trata de la joven cercana al presidente Gustavo Petro, quien ha sido cuestionada por el rol que cumple dentro del Gobierno y por el escándalo sobre una presunta compra de su título como contadora pública de la Fundación Universitaria San José. Los hechos se dieron a conocer este 9 de mayo, cuando Guerrero fue blanco de críticas durante un acto público en la capital del Cesar, específicamente en el sector del ‘Palo de Mango’. En las imágenes se pudo observar cómo algunos jóvenes que se encontraban en el lugar le gritaban que se fuera mientras avanzaba la actividad de campaña de Cepeda. Le puede interesar: “Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro El acto del candidato del Pacto Histórico no se vio afectado por la solicitud de los jóvenes para que Guerrero se retirara. Hasta el momento, se desconoce la postura de la joven casi viceministra de Igualdad, quien no ha entregado ninguna reacción pública frente a los hechos.

Su figura de importancia en Palacio

Según conoció este diario, la figura de Guerrero en Casa de Nariño es muy importante. “Ella es de las pocas personas que el señor presidente ve como leales. Todos los demás salen a hablar mal y aún así no bota a nadie. Ella lo entiende como pocas personas”, dicen en Palacio. Su nombre volvió a estar en la opinión pública luego de que la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, la mencionara como una de las personas con mayor influencia en el círculo del presidente Petro y asegurara que, presuntamente, habría iniciado en su contra un “boicot” y una “guerra” para sacarla del cargo. Actualmente, Rodríguez es la directora del Fondo Adaptación.

Suspendieron a ficha de Guerrero en la U. del César

El jueves de la semana pasada se conoció que la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Según la providencia judicial, el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior. La medida cautelar deja sin efectos el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario había designado a Echevarría Gil. La medida es provisional hasta que haya un fallo de fondo.

Esta suspensión provisional rige de manera inmediata mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo de la demanda. La Universidad Popular del Cesar deberá ahora definir quién asumirá el encargo de la rectoría para evitar un vacío administrativo en medio del calendario académico de 2026. Vale recordar que el pasado 10 de marzo Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa institución, reapareció para la elección de ese rector. Incluso, dos semanas antes la Fiscalía tenía programada la audiencia de imputación contra ella, pero la diligencia tuvo que ser aplazada porque no se presentó. Lea también: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder?

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