Video | Abuchearon a Juliana Guerrero en medio de un evento de Iván Cepeda en Valledupar

Durante un evento de campaña de Iván Cepeda en Valledupar y mientras este intervenía, varios asistentes, al notar la presencia de Juliana Guerrero, gritaron: “¡Afuera, Juliana Guerrero, afuera, Juliana Guerrero!”.
Se trata de la joven cercana al presidente Gustavo Petro, quien ha sido cuestionada por el rol que cumple dentro del Gobierno y por el escándalo sobre una presunta compra de su título como contadora pública de la Fundación Universitaria San José.
Los hechos se dieron a conocer este 9 de mayo, cuando Guerrero fue blanco de críticas durante un acto público en la capital del Cesar, específicamente en el sector del ‘Palo de Mango’. En las imágenes se pudo observar cómo algunos jóvenes que se encontraban en el lugar le gritaban que se fuera mientras avanzaba la actividad de campaña de Cepeda.
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El acto del candidato del Pacto Histórico no se vio afectado por la solicitud de los jóvenes para que Guerrero se retirara. Hasta el momento, se desconoce la postura de la joven casi viceministra de Igualdad, quien no ha entregado ninguna reacción pública frente a los hechos.