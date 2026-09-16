Vocación hasta el final: la historia de cuatro profesionales de la salud y el piloto víctimas del accidente de avioneta en Chocó

Se confirmó este miércoles la tragedia; a pesar de la esperanza por encontrarlos con vida, las autoridades confirmaron el deceso de los cinco tripulantes que iban a bordo de una avioneta en el Chocó, cuyo rastro se perdió desde el domingo.
En contexto: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe
El hallazgo de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, fue revelado por la Fuerza Aérea en un primer momento; no obstante, todavía no se habían hallado los cuerpos de las personas a bordo.
Tan solo unas horas después, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la información que nadie quería leer o escuchar: todos los tripulantes de la avioneta fueron hallados sin vida.
El jefe de Estado dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.
Señaló que “con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”.