Vocación hasta el final: la historia de cuatro profesionales de la salud y el piloto víctimas del accidente de avioneta en Chocó

Se confirmó este miércoles la tragedia; a pesar de la esperanza por encontrarlos con vida, las autoridades confirmaron el deceso de los cinco tripulantes que iban a bordo de una avioneta en el Chocó, cuyo rastro se perdió desde el domingo. En contexto: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe El hallazgo de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, fue revelado por la Fuerza Aérea en un primer momento; no obstante, todavía no se habían hallado los cuerpos de las personas a bordo. Tan solo unas horas después, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la información que nadie quería leer o escuchar: todos los tripulantes de la avioneta fueron hallados sin vida. El jefe de Estado dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta de X. Señaló que “con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”.

El mandatario también envió un mensaje de condolencias a las familias de los ocupantes que fallecieron tras el accidente de la aeronave. “Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”, agregó.

Las historias de quienes iban en el avión

Desde el domingo en la mañana que se conoció la desaparición de la aeronave, las autoridades empezaron con las labores de búsqueda. Y hasta la mañana de este miércoles, todavía había esperanza de encontrar con vida a sus ocupantes. Tras la pérdida de conexión, la Fuerza Aérea activó el operativo de búsqueda. “Desde que recibimos la alerta aquí, en esta unidad de combate, de parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal, se reaccionó con un helicóptero rapaz desde Quibdó. El helicóptero sur no pudo llegar hasta 15 kilómetros de donde se escuchaba la radiobaliza de la aeronave accidentada por condiciones meteorológicas”, explicó el brigadier general Luis Miguel Díaz. Y agregó: “se hizo un planeamiento con el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se planearon unos patrones para poderlo realizar hasta el otro día, porque las condiciones meteorológicas no nos permitieron volar”, concluyó. La dificultad no estaba solamente en el clima. Según detalló el oficial, la aeronave quedó fragmentada en dos partes que terminaron en distintos puntos de la montaña. Mientras una de esas zonas ya había sido inspeccionada por los rescatistas, la segunda permanecía pendiente de verificación. “Sucede que es difícil para ellos hacer este trayecto por tierra por las mismas condiciones del terreno. Entonces, estamos esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para poder salir en la aeronave, sacarlos del área nuevamente por grúa de rescate y los vamos a volver a insertar para seguir con la búsqueda de los ocupantes”, confirmó el brigadier. Si bien desde los operativos de rescate se intentó llegar al lugar para encontrar con vida a quienes iban en la avioneta, horas después del comunicado del brigadier se conoció la confirmación de la muerte de los tripulantes. Pero las vidas arrebatadas por este siniestro son la razón más desalentadora del trágico desenlace. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Se trataba de cuatro profesionales de la salud que estaban en la zona como parte de una comitiva que prestó servicios de salud mental para los habitantes del municipio. Su labor era meramente voluntaria. Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo eran reconocidas por sus compañeros como profesionales entregadas al servicio y con vocación por los territorios olvidados, empezando por el Estado. Esa vocación, además para atender problemas de salud mental de las comunidades, las llevó a esos territorios. Su entrega, que no sabe de peligros ni de riesgos, solo de ayudar a quienes más lo necesitan.

El piloto turco

Así tal cual es la historia del piloto de la aeronave. Un extranjero turco que llegó a Colombia hace más de una década se enamoró del país, montó una empresa de viajes y se hizo piloto justamente para eso: ayudar. La aeronave que se accidentó era su avioneta familiar. En ella, su esposa y sus tres hijas solían viajar por el país. Fue Mehmet Cankaya quien la registró en la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una organización sin ánimo de lucro que reúne a pilotos voluntarios y profesionales de la salud para llevar atención médica y humanitaria gratuita a las zonas más apartadas y vulnerables de Colombia. Estas cinco personas murieron haciendo lo que sabían hacer mejor: ayudar. Su historia es luz en tiempos en que la solidaridad escasea.

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