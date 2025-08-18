“Cuente con el legado de mi hijo”: Uribe Londoño habló con líderes del Centro Democrático

Cuatro días después del sepelio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, se dirigió al Centro Democrático —partido del que era miembro su hijo— para hablar sobre las elecciones de 2026. Lo hizo en medio de un conversatorio virtual, con un mensaje claro hacia el expresidente Uribe, líder del partido —actualmente condenado por fraude procesal y soborno a testigos, con un proceso de apelación en curso—, y quien ha acompañado de manera remota el duelo de su pupilo. “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”; dijo Uribe Londoño.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4