UNP le suspendió el esquema de seguridad a exdirector de la DNI, Jorge Lemus: “mantengo riesgos, manejé cosas delicadas”

A Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el gobierno de Gustavo Petro, le quitaron el esquema de seguridad que tenía asignado.
La decisión se conoce semanas después de que la administración de Abelardo de la Espriella revisara los esquemas de protección de otras figuras cercanas al petrismo, entre ellas Juliana Guerrero, Beto Coral y Levy Rincón.
La medida hace parte de un proceso que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Didier Blanco, para reevaluar los esquemas asignados a exfuncionarios y otras personas protegidas por el Estado. En medio de esa revisión, varios de los beneficiarios vinculados al anterior gobierno han visto modificadas o retiradas sus medidas de seguridad.
En conversación con EL COLOMBIANO, Lemus explicó que la medida aún no se ha hecho efectiva, pero que ya recibió la comunicación oficial.
“No, de hecho, no me lo han quitado ya, pero sí, ya me notificaron. Me lo quitan en cinco días; diez días”, señaló.