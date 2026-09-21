UNP le suspendió el esquema de seguridad a exdirector de la DNI, Jorge Lemus: “mantengo riesgos, manejé cosas delicadas”

A Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el gobierno de Gustavo Petro, le quitaron el esquema de seguridad que tenía asignado. La decisión se conoce semanas después de que la administración de Abelardo de la Espriella revisara los esquemas de protección de otras figuras cercanas al petrismo, entre ellas Juliana Guerrero, Beto Coral y Levy Rincón. La medida hace parte de un proceso que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Didier Blanco, para reevaluar los esquemas asignados a exfuncionarios y otras personas protegidas por el Estado. En medio de esa revisión, varios de los beneficiarios vinculados al anterior gobierno han visto modificadas o retiradas sus medidas de seguridad. En conversación con EL COLOMBIANO, Lemus explicó que la medida aún no se ha hecho efectiva, pero que ya recibió la comunicación oficial. “No, de hecho, no me lo han quitado ya, pero sí, ya me notificaron. Me lo quitan en cinco días; diez días”, señaló.

Sin embargo, al ser consultado sobre las razones que le entregaron para justificar la decisión, aseguró que únicamente le indicaron que ya no requería el esquema. “Simplemente que no, que yo no necesitaba esa seguridad ya, no más”, le dijo a este diario. El caso ha generado atención debido al papel que desempeñó Lemus durante el gobierno Petro. Además de dirigir la DNI y pasar por la UIAF, el exfuncionario participó en acercamientos con actores criminales dentro de la “paz total”; reuniones que, según ha sostenido públicamente, eran conocidas por el entonces presidente Petro.

Por eso, Lemus considera que aún existen factores de riesgo asociados a las funciones que desempeñó. “Yo creo que, de todas maneras, mantengo riesgos porque yo manejé cosas delicadas y me entendí con personajes delicados, todo por la paz de este país y por la seguridad de este país, pero bueno, es la decisión de este gobierno”, afirmó y remató: “No tengo nada que decir ante eso”, agregó. Sin embargo, confirmó que acudirá a los mecanismos legales para intentar revertir la medida. “De todas maneras voy a reponer, voy a solicitar que me lo dejen, pero vamos a ver qué pasa”, concluyó. Según la información conocida hasta ahora, la decisión forma parte de la revisión que adelanta el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre los esquemas de protección asignados a exfuncionarios de administraciones anteriores. El Tiempo reveló que la medida incluiría el retiro de la camioneta blindada, los escoltas y otros elementos de protección. Por ahora, Lemus espera que su recurso sea estudiado antes de que se haga efectivo el retiro definitivo de las medidas de seguridad.

Dos casos en verificación

Ya hay dos esquemas de protección otorgados durante el anterior Gobierno que están en revisión por parte de la Procuraduría. Se trata de los casos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, que actualmente son objeto de una actuación de ese organismo. La procuradora Sonia Téllez, delegada para Funciones Mixtas, ordenó abrir una indagación previa contra responsables, aún por determinar, en el Ministerio del Interior, la UNP y el Cerrem. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en los estudios de riesgo y en las decisiones que llevaron a otorgar esas medidas de protección. Además, el Ministerio Público ordenó a la UNP entregar un informe detallado sobre el trámite realizado para el otorgamiento, la continuidad y el estado actual de los esquemas asignados a Guerrero y Muñoz. Lea también: Estos son los activistas de Petro a los que la UNP les ha quitado escoltas y camionetas Bloque de preguntas y respuestas: