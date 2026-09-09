Gobierno firmó contrato de $20.900 millones en la UNP para resolver lío que heredó de Petro

Durante las últimas semanas de julio, escoltas de la UNP hicieron plantones y protestas para denunciar presuntas irregularidades dentro de la entidad. Sin embargo, el problema lo heredó el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien tuvo que firmar un contrato millonario para evitar la desprotección de quienes cuentan con esta seguridad.

Justamente, la posibilidad de que más de 1.200 beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quedaran sin escoltas llevó a la entidad a adoptar una medida excepcional: contratar de manera directa un servicio de protección por más de 20.900 millones de pesos.

La decisión se produjo en medio de una difícil situación administrativa y judicial que dejó en suspenso el principal proceso de contratación para garantizar estos esquemas de seguridad en medio de la transición del gobierno.

Según reveló Cambio, el problema tuvo origen en una licitación que comenzó a estructurarse durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro. El proyecto contemplaba inicialmente la contratación de servicios de protección para diez regiones del país y contaba con un presupuesto estimado de 825.687 millones de pesos.

Sin embargo, los recursos finalmente disponibles estuvieron muy por debajo de lo proyectado. La UNP explicó que el Ministerio de Hacienda no asignó la totalidad de los fondos requeridos, situación que obligó a rediseñar el proceso. Como resultado, la convocatoria quedó limitada a las zonas 1 y 2, con un presupuesto cercano a los 78.000 millones de pesos y una ejecución prevista hasta septiembre de este año o hasta el agotamiento de los recursos.

La entidad justificó el ajuste presupuestal señalando que, durante el último año, tuvo que asumir mayores costos por el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país, especialmente en el Catatumbo, así como por el fortalecimiento de los esquemas de protección de candidatos durante las elecciones pasadas.

A pesar de las modificaciones, la convocatoria avanzó inicialmente y recibió una amplia participación del sector. De acuerdo con la información conocida por el medio citado, se presentaron 184 observaciones formuladas por 34 empresas y uniones temporales interesadas en el contrato.