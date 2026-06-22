Universidad Nacional autorizó clases y trabajo remoto en Bogotá tras disturbios por elecciones

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) autorizó para este lunes 22 de junio el desarrollo de actividades académicas y laborales bajo modalidad remota en varias de sus dependencias en Bogotá, como medida preventiva tras las alteraciones de orden público registradas en la capital luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.
La decisión fue oficializada mediante la Circular Conjunta No. 02 de 2026, suscrita por la Vicerrectoría General y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, en la que se facultó a directivos, jefes de dependencia y superiores inmediatos para coordinar con el personal administrativo la prestación de los servicios de manera no presencial durante la jornada.