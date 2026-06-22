Universidad Nacional autorizó clases y trabajo remoto en Bogotá tras disturbios por elecciones

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) autorizó para este lunes 22 de junio el desarrollo de actividades académicas y laborales bajo modalidad remota en varias de sus dependencias en Bogotá, como medida preventiva tras las alteraciones de orden público registradas en la capital luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. La decisión fue oficializada mediante la Circular Conjunta No. 02 de 2026, suscrita por la Vicerrectoría General y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, en la que se facultó a directivos, jefes de dependencia y superiores inmediatos para coordinar con el personal administrativo la prestación de los servicios de manera no presencial durante la jornada.

Comunicado de la Universidad Nacional de Colombia.

La medida cobija a las dependencias ubicadas en la Ciudad Universitaria de Bogotá, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres. Asimismo, las decanaturas de las diferentes facultades quedaron autorizadas para organizar las actividades académico-administrativas mediante herramientas tecnológicas y modalidades virtuales que permitan garantizar la continuidad de las labores institucionales. Conozca: Disturbios en Bogotá tras la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 usuarios afectados La universidad aclaró que no se trata de una suspensión de actividades, sino de una flexibilización temporal en la modalidad de trabajo y estudio, con el fin de preservar la seguridad de la comunidad universitaria y reducir los desplazamientos hacia las instalaciones de la institución.

Comunicado de la Universidad Nacional de Colombia.

La decisión se produjo horas después de una jornada marcada por protestas, bloqueos y disturbios en distintos sectores de Bogotá. Las movilizaciones comenzaron durante la tarde del domingo, luego de conocerse los resultados preliminares de la elección presidencial, y provocaron afectaciones en la movilidad de la ciudad, especialmente en el sistema TransMilenio. Lea más: Las 10 razones por las que ganó Abelardo de la Espriella Además de la medida adoptada en Bogotá, otras sedes de la Universidad Nacional también anunciaron disposiciones especiales. La Vicerrectoría de la Sede Palmira informó la suspensión de las actividades académicas presenciales programadas para este lunes y autorizó el trabajo en casa para el personal administrativo, aunque precisó que la medida no aplica para los cargos que, por necesidad del servicio, deben desempeñarse de manera presencial.

La institución también especificó cuáles dependencias continuarán operando normalmente. Entre ellas se encuentran el Centro Agropecuario Marengo (CAM), la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, el Museo Paleontológico de Villa de Leyva y el edificio de Las Nieves, donde las actividades laborales se desarrollarán de acuerdo con los horarios habituales. Con estas decisiones, la Universidad Nacional busca garantizar la continuidad de sus funciones académicas y administrativas mientras se estabiliza la situación de orden público en varias ciudades del país tras la jornada electoral.

Preguntas frecuentes

¿La Universidad Nacional suspendió las clases por las elecciones? No. La institución autorizó que las actividades académicas y laborales se desarrollen de manera remota, sin suspender el calendario previsto. ¿La medida aplica para todos los estudiantes de la Universidad Nacional? La disposición fue anunciada para la sede Bogotá. La aplicación en otras sedes depende de las directrices específicas de cada campus. ¿Por cuánto tiempo estarán vigentes las clases remotas? La autorización corresponde al periodo relacionado con la jornada electoral y las condiciones de seguridad evaluadas por la universidad.