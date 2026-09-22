Universidad Nacional: aspirantes caen 48% y llegan a su nivel más bajo en 20 años

La Universidad Nacional enfrenta una reducción sostenida en el número de jóvenes que buscan ingresar a sus programas de pregrado. Para el primer semestre de 2027, 39.397 personas presentaron el examen de admisión, la cifra más baja registrada en al menos dos décadas. El dato representa una caída del 48% frente a 2019-1, cuando 75.681 aspirantes presentaron la prueba. Son 36.284 personas menos en ocho años, según las estadísticas oficiales de la institución citadas por El Tiempo. La disminución no significa que la Universidad Nacional tenga menos estudiantes matriculados. El examen de admisión funciona como un filtro debido a que históricamente se presentan muchos más aspirantes que los cupos disponibles. Cada semestre son admitidos entre 6.000 y 7.000 estudiantes, mientras que entre 4.500 y 5.000 terminan matriculándose por primera vez en pregrado.

La Universidad Nacional registró para 2027-1 la cifra más baja de aspirantes al examen de admisión en al menos 20 años. FOTO: Universidad Nacional.

La caída comenzó después de 2019

El descenso resulta especialmente visible en las pruebas correspondientes al primer semestre del año. Antes de 2019, la Universidad Nacional recibía entre 60.000 y 70.000 aspirantes para esta convocatoria. En 2019-1 alcanzó el máximo del periodo analizado, con 75.681 personas. Incluso durante la pandemia, para el ingreso a 2021-1, la cifra superó los 58.000 aspirantes. Desde entonces, el número no volvió a recuperarse. Para 2027-1 fueron 39.397 los jóvenes que presentaron la prueba, por primera vez por debajo de los 40.000. La misma tendencia aparece en la convocatoria para el segundo semestre. Para 2026-2 se presentaron 24.546 personas, frente a las 44.188 de 2018-2, cuando se registró el número más alto para esa prueba. Conozca: Embajador Mauricio Gaona llevará la voz de Colombia a la UNGA 81, el gran encuentro diplomático de la ONU

¿Cuál sede de la Universidad Nacional presenta la mayor la caída?

La disminución se presenta en las principales sedes de la Universidad Nacional. Bogotá es la que registra la caída más pronunciada. Para 2027-1, la sede Bogotá tuvo 29.695 aspirantes, su segundo registro más bajo de los últimos 12 años. En 2019-1 habían sido 51.333. En Medellín también se redujo la cantidad de personas que presentaron el examen: fueron 5.831 para el primer semestre de 2027, frente a 10.032 en 2019-1. Manizales tuvo 2.070 aspirantes para 2027-1. Aunque representa una recuperación frente a los 1.511 registrados para 2026-1, sigue por debajo de los 2.650 de 2017-1. La sede Amazonía presenta un comportamiento diferente. Para 2026-1 registró 1.312 aspirantes, la cifra más alta reportada hasta entonces. El dato correspondiente a 2027-1 todavía no había sido publicado en el material citado.

Una de las primeras explicaciones que podría plantearse es el cambio demográfico. Sin embargo, el análisis citado por El Tiempo señala que esta no sería, por ahora, la principal explicación. La disminución de los nacimientos en Colombia comenzó en 2018, por lo que sus efectos todavía se concentran principalmente en los primeros años de escolaridad. En Bogotá, la caída demográfica comenzó antes, pero la reducción de la población en edad de cursar educación superior habría sido mucho menor que la disminución registrada entre los aspirantes a la Nacional. Entre las hipótesis planteadas por integrantes de la comunidad académica consultados por El Tiempo está la inestabilidad institucional de los últimos años. En particular, mencionan la controversia alrededor de la elección de rector entre Leopoldo Múnera y José Ismael Peña, proceso que además estuvo acompañado de retrasos en el calendario académico. Aunque la disputa fue resuelta posteriormente por decisiones del Consejo de Estado, algunos académicos consideran que pudo afectar la percepción de la institución entre potenciales estudiantes y sus familias. A esto se suman episodios ocurridos dentro del campus y las interrupciones de actividades académicas. Mauricio Restrepo, quien fue docente de la institución, explicó que algunos jóvenes y padres pueden optar por otras universidades al conocer noticias sobre suspensión de clases o retrasos en los semestres. “Lo que uno ve es que hay jóvenes y padres de familia que ven noticias como que los semestres se retrasan o que hay días en los que se suspenden clases, y prefieren mirar otras opciones”, afirmó Restrepo. Entérese: Afectados por terremoto en Colombia podrán estudiar en Uniminuto con 40 % de descuento: así pueden acceder

¿Qué buscan los estudiantes de hoy en día?

El analista educativo Ricardo Rodríguez planteó otra explicación relacionada con las transformaciones en las preferencias de los jóvenes frente a la educación superior. Según Rodríguez, existe una tendencia internacional hacia una reducción de las inscripciones universitarias, aunque señaló que las universidades de mayor reconocimiento suelen mantener una alta capacidad de atracción. En el caso de la Nacional, el experto relacionó parte del fenómeno con la percepción sobre el ambiente universitario, pero también con la duración y flexibilidad de los programas académicos. “También los mismos alumnos simplemente toman la decisión por facilidad”, afirmó. Según su análisis, algunos jóvenes buscan carreras más cortas y opciones académicas flexibles, mientras que el examen de admisión de la Universidad Nacional representa una barrera adicional frente a otras alternativas de educación superior.

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