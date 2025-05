“Hoy las palabras de Olmedo López tienen nombre y rostro, siempre dijo la verdad”: abogado José Luis Moreno

Once meses atrás, un hombre llamado Olmedo López, entonces poco conocido, apareció en los medios hablando de corrupción. Era la primera vez, en la historia reciente de Colombia, que un funcionario público relataba abiertamente cómo se apropió de recursos del Estado en complicidad con otros funcionarios. Olmedo era por esos días el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la entidad encargada de administrar los fondos destinados a atender emergencias en todo el país y que terminó saqueando para su propio beneficio y el de terceros.

Entonces fue tildado de mentiroso, oportunista y calumniador. Sus denuncias, en las que señalaba a influyentes políticos, fueron vistas como una bofetada a la clase dirigente tradicional. Meses después, la Corte Suprema de Justicia terminaría dándole la razón. El miércoles pasado, basada en sus testimonios, la Corte ordenó la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Para José Luis Moreno, defensor de Olmedo, esa decisión es la prueba de que su cliente no ha mentido y de que los implicados no podrán seguir negando que hicieron parte de un plan sistemático de saqueo a la Nación.

¿Les sorprendió la orden de captura contra Iván Name y Andrés Calle?

“No, no nos sorprende. Lo que podemos ver es que la Corte Suprema de Justicia manda un mensaje muy claro al capturar a dos figuras públicas del más alto nivel del Congreso, y es que ningún fuero político puede blindar a quien traiciona la confianza pública. La Corte Suprema revalidó y confirmó lo que hemos dicho desde un principio: que el testimonio de Olmedo López no solo es valiente, sino que ha sido veraz, ha sido contundente, y está soportado en pruebas documentales y técnicas que se han aportado a la Fiscalía”. Conozca: Sandra Ortiz busca principio de oportunidad con Fiscalía por caso UNGRD y salpicaría a Carlos Ramón González

Los congresistas Name y Calle insisten en que Olmedo es un delincuente que solo busca beneficios...

“Hoy las palabras de Olmedo López están siendo confirmadas con decisiones judiciales, porque la Corte Suprema de Justicia le dio plena validez a las pruebas que hemos aportado. Por eso impusieron la medida a dos expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Si retrocedemos un poco en el tiempo, recordamos que en su momento decían que Olmedo era mentiroso, que solo buscaba salvarse y obtener beneficios judiciales. Hoy sabemos que no es así. Hoy sus palabras tienen nombre, tienen rostro, tienen cargos, y ha hecho lo que pocos han hecho: contar la verdad”.

¿Olmedo López todavía tiene cosas que contar?

“Siempre existe la posibilidad de seguir recolectando elementos para fortalecer el caso, porque este tipo de investigaciones son dinámicas. Se pueden seguir recopilando documentos, pruebas; se realizan extracciones que son útiles para el proceso. La Fiscalía tiene los celulares, lo cual me parece fundamental, y con eso ha superado también la línea lateral del caso, corroborando todo lo que Olmedo ha dicho.”

¿Creen que no ha sido suficiente la información aportada sobre la presunta participación de otros exfuncionarios, como Carlos Ramón González?

“Nosotros confiamos en la lealtad procesal, confiamos en las instituciones, en esa independencia. Creemos que, más allá de lo que algunos puedan opinar frente a si existen intereses o no, le damos esa buena fe a la Fiscalía, de que este procedimiento, esa demora y la formulación de imputación contra estos máximos responsables, hacen parte de la congestión de información que Olmedo López aportó a la Fiscalía. Entonces, yo creo que eso debe pasar en los próximos días. Conozca: Atención: Corte Suprema ordenó la captura de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD En el caso de los carrotanques, por ejemplo, faltaría solamente Carlos Ramón González. Ya de las ocho personas implicadas, siete están siendo procesadas, judicializadas, capturadas. Esto demuestra claramente que lo que dijo Olmedo es cierto. Que Olmedo no se escondió, sino que colaboró; no huyó, sino que enfrentó a la justicia; y no mintió, sino que anticipó lo que hoy se está confirmando con las decisiones judiciales.”

¿Qué pasa con Sandra Ortiz? ¿Por qué no ha logrado un acuerdo con la Fiscalía?

“Se lo voy a decir de esta manera: en nuestro caso, Olmedo López siempre ha tenido algo muy claro, y es que no busca inmunidad. Nosotros nunca buscamos la pena cero, sino aceptar la pena, reparar y buscar esas garantías que le permitieran decir la verdad. Lo que no puede pasar aquí es que los principales testigos, los principales responsables, salgan impunes. Deben reparar, regresar los dineros, pagar penas, claro, con garantías y con protección a sus vidas, y por eso no se ha materializado ningún acuerdo con Sandra Ortiz, toda vez que la defensa de la señora Ortiz pretende que se le otorgue un principio de inmunidad total frente a unos hechos, además, cuando ellos llegaron de últimos y cuando la información, en su gran mayoría, ya la había aportado Olmedo López.”

¿Ustedes creen que Sandra Ortiz no tiene nada nuevo que decir?

“Puede tener, porque puede pasar que Sneyder u Olmedo no tengan conocimiento de otros hechos que ella sí conozca. Pero si usted hace un análisis básico de lo que ella ha aportado, basado en lo que ha salido en los medios, porque no conozco esa negociación, vemos que ella habla de dos personas: de Sneyder y Olmedo. Pero ahí, ¿cuál es la información relevante, si ellos mismos ya aceptaron su responsabilidad y han aportado las mismas pruebas? Habla de Iván Name y Andrés Calle, pero lo mismo: ¿dónde está la novedad? Olmedo mismo entregó todas las pruebas técnicas, las ubicaciones, los chats, los documentos, todo en contra de estas dos personas. Lo único que surgió fue el tema de Vladimir Fernández, pero nada más. Yo sí creo que habrá que ver qué novedades o qué información nueva tiene ella frente a este caso.” Le puede interesar: Las penas que podrían enfrentar Iván Name y Andrés Calle si se prueba su responsabilidad en el escándalo de la UNGRD

¿Cuál es la situación jurídica actual de Olmedo López?