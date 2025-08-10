x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Creciente súbita de un río en Norte de Santander dejó cinco bañistas muertos, incluyendo dos menores de edad

La emergencia dejó dos menores de edad y tres mujeres adultas fallecidas.

  • El balneario en Norte de Santander fue cerrado a partir de este domingo 10 de agosto para evitar nuevos incidentes. FOTO: ARCHIVO
    El balneario en Norte de Santander fue cerrado a partir de este domingo 10 de agosto para evitar nuevos incidentes. FOTO: ARCHIVO
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La creciente súbita del río Peralonso, en Norte de Santander, provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, tras arrastrar a un grupo de bañistas en un reconocido balneario de la región.

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 p. m. este sábado, cuando la comunidad alertó sobre el aumento repentino del caudal. Según el informe de la Policía de Norte de Santander, las víctimas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, también de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.

El inspector de Policía, Luis Eduardo Laduado explicó a Blu Radio que el incremento repentino del nivel del río sorprendió a los bañistas. “En un momento a otro el río creció y se llevó a tres mujeres adultas y dos menores”, señaló el inspector.

Las labores de rescate finalizaron alrededor de las 6:30 p. m., con la confirmación de que no había más personas desaparecidas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Belén, y se prevé que sean remitidos a Medicina Legal en Cúcuta antes de la medianoche. Como medida preventiva, el balneario será cerrado a partir del domingo para evitar nuevos incidentes.

Testigos del suceso informaron que en el momento del accidente no estaba lloviendo en la zona y que en el balneario se estaba llevando a cabo un festival de bandas con la participación de familias, muchas de ellas provenientes de Cúcuta, incluida gran parte de las víctimas.

Puede leer: Salud de Miguel Uribe Turbay: el llamado de su esposa María Claudia a los colombianos tras parte médico sobre estado crítico

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida