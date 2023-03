Una semana clave para la salud: partidos le dan vuelta a la reforma

“Los colombianos debemos seguir teniendo la opción de escoger la EPS y estas no creemos que se deban eliminar, sino modificar”, dijo a EL COLOMBIANO la exsenadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade.

Esa misma fuente contó que durante la reunión a la que fueron citados los partidos declarados de gobierno en Casa de Nariño el pasado lunes 27 de febrero el expresidente César Gaviria expresó que el Partido Liberal es de gobierno, pero no hacen parte de la coalición debido a que su representación en el Ejecutivo “es nula”; pero que la postura que ha tomado busca que los reparos frente a la reforma sean atendidos, más allá de generar presión por puestos.

En resumidas cuentas, consideran que generarían inestabilidad en la operación del sistema, la politización de las decisiones técnicas en salud y entorpecimiento de las decisiones que se toman en las nuevas entidades. No obstante, según le contó una fuente del directorio liberal nacional a EL COLOMBIANO, el documento completo con todas las observaciones sobre la reforma se completará entre hoy y el viernes para que entregárselo al presidente.

Los tres directores le piden al presidente que reconsidere los artículos de la reforma que hablan no solo de la creación de los fondos regionales y territoriales de salud, sino de todos los órganos colegiados que crea. El Partido Liberal expresó que las funciones de esas entidades “tienen incidencia en la configuración de la red de prestación, sobre el ordenador del gasto y podría orientarlo exclusivamente hacia los prestadores públicos”.

Ante esto, la postura del Partido de la U es que las EPS no pueden quedarse haciendo “cosas marginales”. Así le dijo a este diario su directora, Dilian Francisca Toro, al señalar que su propuesta es “que las aseguradoras puedan hacer la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud y hacer centros de atención primaria, así como hacer auditorías para que quien pague sea la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social) y que les pague directamente a hospitales y clínicas, porque estamos de acuerdo en que se les quite la intermediación financiera”.

No reducir funciones de EPS

Estas peticiones son las que tienen a la ministra Carolina Corcho y al presidente Petro haciendo cuentas sobre qué votos necesitan para que el proyecto sea aprobado en comisiones séptimas y en las plenarias de Senado y Cámara.

Como está el panorama, cuentan con nueve votos en Comisión Séptima para aprobarla, de los cuatro integrantes del Pacto Histórico, los dos de la Alianza Verde, los dos de las circunscripciones de paz y del Partido Comunes. Entre tanto, cuatro son los votos en contra, personificados por los dos representantes del Centro Democrático y dos de Cambio Radical.

De manera que los ocho indecisos –a la espera de si la ministra cede– de esa Comisión son los que podrían inclinar la balanza: cuatro del Partido Liberal, dos de la U y dos del Conservador. Así las cosas, un hipotético escenario que se daría es uno en el que, si al menos seis votan en contra –sumados a los cuatro contradictores–, sumarían 10 votos que hundirían la reforma frente a los 9 que la apoyarían. Sin duda, el peor de los casos para la ministra Carolina Corcho.

Al respecto, un militante godo le dijo a este diario que “el presidente Petro puede empeñarse en pasar la reforma así, pero en este punto no depende de ellos sino de las mayorías en el Congreso, y así como van las cosas no las van a a tener y no creo que vaya a pasar como la presentó”.

Por otro lado, uno de los ponentes de la reforma en la Comisión Séptima le contó a EL COLOMBIANO que a raíz de todo el movimiento político que ha habido en torno a este proyecto ha visto un cambio de tono en la ministra, de quien dice siente “un buen ambiente en comparación a lo que le vimos hace dos meses. Está más aterrizada. Hoy tiene una mayor disposición porque ha comprendido la dinámica del Congreso y que los partidos ejercen un mayor poder en esta discusión”.

El panorama para Petro y Corcho es claro: a quienes buscan hacer cambios les quedará más fácil hacer un bloque contra el articulado, que lo que lo tendrá el Gobierno para buscar apoyo a su reforma. Entonces: o cede y negocia para sacar algo, o se cae lo que con tanto bombo presentaron.