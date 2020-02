Un fallo por la dignidad de la discapacidad en Colombia

Contexto de la Noticia

radiografía El reto de tener un censo

La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, explica que la ausencia de un censo de la población colombiana con discapacidad va más allá de no saber cuántos son y dónde están. Ella explica que esto “implica que hay niñas y niños que pueden estar sufriendo vulneraciones y no lo estamos detectando para brindarles una atención oportuna”, lo que se traduce en un panorama doloroso, pues no es claro dónde están ni si están sufriendo. “Sin una caracterización, no conocemos bien sus necesidades y la mejor forma de orientar nuestra oferta para aportar en su funcionalidad”, menciona la funcionaria.

Camilo quiere ser cantante

Soy Camilo Pérez, tengo 34 años y trabajo en Homecenter. En Álamos le ayudan a uno consiguiendo trabajo, pero primero quiero contarle cómo llegué, a los 10 años. Soy tímido, pero estoy mejorando. Aquí nos atienden muy bien, hay enfermeras y están pendientes. Estoy muy agradecido, porque son muy tolerantes y pacientes. Cuando llegué les tirábamos zapatos a los compañeros, era cansón, pero fui madurando y ayudando. Ahora me dieron la oportunidad de trabajar, soy cajero y empacador, y allí me ayudan los compañeros, me escuchan lo que les cuento y lo que he aprendido, y también he aprendido con ellos a tolerar la gente grosera. Lo que me dicen es que no me iguale y eso me ha servido para relacionarme mejor. Toda mi vida he soñado con ser cantante, no tanto como cantar profesional, pero sí cantar con los amigos o en las reuniones que hagamos. Ahí voy poquito a poquito aprendiendo, escuchando las canciones, me gusta Jhon Alex Castaño.

Marleny, el apoyo en álamos

Soy Marleny Garcés Muñoz. Llegué a la institución cuando tenía nueve añitos. Cuando llegué estaba triste porque venía de otra institución. Me pusieron en un grupo y les colaboraba, tendía las camas, subía la ropa sucia y trapeaba las habitaciones. Tenía que dormir con las niñas y llegué un poquito rebelde por el cambio, pero a medida de que fui creciendo fui madurando y todos me tenían mucha paciencia. Poco a poco aprendimos entre todos, y después empecé a colaborar en lo que hacían en el internado, apoyaba en la ropa, la cocina o barriendo. Me fui adaptando y luego me dijeron que si quería irme para un hogar sustituto donde pasé cinco años y me devolví para Álamos y les dije que no me volvieran a sacar a hogares sustitutos porque Álamos era mi casa y todos me querían. Después nos dijeron que nos íbamos a vivir con unas amigas en un apartamento, para darnos independencia, pero en Álamos siguen pendientes de nosotros.

Sandra, la estudiante

Soy Sandra Muñoz, tengo 38 años y estoy en segundo semestre de Licenciatura en Educación Infantil. Me ha ido bien, y me encanta trabajar con niños. Ese gusto lo aprendí en Álamos, porque llegué a los 13 años de hogares sustitutos del ICBF y decía que qué me iba a poner a hacer, pero la ilusión de trabajar con niños está desde que llegué a Álamos. En ese entonces, una muchacha me decía “a vos que te encanta limpiar popó y babas por qué no estudias eso”. Me decía que yo era muy buena y por eso empecé con una técnica en cuidado infantil. Hace como tres años le decía a Cindy (la coordinadora) que quería hacer la licenciatura, hablamos con el defensor, hasta que pude empezar. Sueño con una guardería y ayudarlos, además quiero vivir sola, porque independiente de que esté acompañada, me defiendo muy bien solita. Ser independiente es cumplir algo que cuando era chiquita lo veía como algo que no podía ser, es como cumplir un reto.

Marisol, la logística