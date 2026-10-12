Video | Le reclaman a turista en Cartagena responder por daño a escultura mientras bailaba; alcalde ya se pronunció

Mientras realizaba un baile en la vía pública rodeada de varios espectadores, una mujer dañó una de las esculturas ubicadas en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní en Cartagena.
La turista llegó al sitio público haciendo una danza improvisada por la música que sonaba en la plaza. Animada por quienes observaban, continuó con sus pasos de baile hasta que en un instante se apoyó y se sujetó de una de las figuras del lugar.
Debido al movimiento y a la falta de soporte para peso adicional, la escultura perdió estabilidad y cayó al suelo junto con ella. La turista, al parecer visitante nacional, junto con sus acompañantes, abordaron rápidamente un taxi y abandonaron la plaza.