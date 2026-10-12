Video | Le reclaman a turista en Cartagena responder por daño a escultura mientras bailaba; alcalde ya se pronunció

Mientras realizaba un baile en la vía pública rodeada de varios espectadores, una mujer dañó una de las esculturas ubicadas en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní en Cartagena. La turista llegó al sitio público haciendo una danza improvisada por la música que sonaba en la plaza. Animada por quienes observaban, continuó con sus pasos de baile hasta que en un instante se apoyó y se sujetó de una de las figuras del lugar. Debido al movimiento y a la falta de soporte para peso adicional, la escultura perdió estabilidad y cayó al suelo junto con ella. La turista, al parecer visitante nacional, junto con sus acompañantes, abordaron rápidamente un taxi y abandonaron la plaza.

Para mala fortuna de la visitante, no se trata de una simple escultura lo dañado por sus movimientos. La figura derribada representa al padre Jorge Enrique Umaña, un sacerdote franciscano vinculado al movimiento patriota y a la memoria del sector.

La escultura del padre Umaña no es solo un elemento decorativo sino que, junto a las figuras de Pedro Romero y el tamborilero hacen un homenaje a la movilización popular del barrio Getsemaní en el proceso de independencia de la ciudad. Lea también: Legado nacional: estas son las ciudades del país donde se pueden apreciar las obras del maestro Botero

Con ese contexto y tras hacerse viral el video, la indignación de las personas fue creciendo y uno de los que se pronunció fue el alcalde Dumek Turbay Paz, quien solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a la responsable.

“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados”, escribió el mandatario en su cuenta de X, agregando que quien la conozca, “díganle por favor responda por el daño, como corresponde”.

La escultura dañada por la turista en Getsemaní había sido restaurada recientemente

Las imágenes ubicadas en la Plaza de la Trinidad están fabricadas en resina y fibra de vidrio, con un acabado final en pátina de bronce. Esta obra que conmemora la independencia de Cartagena, proclamada el 11 de noviembre de 1811, fue intervenida y restaurada por la artista plástica Nora Luz Quintana.

Su entrega a la comunidad con las respectivas restauraciones se hizo el 11 de noviembre de 2024 en medio del aniversario 213 de la Independencia de Cartagena. En esta obra, junto al padre Umaña está Pedro Romero, un dirigente popular que lideró a los Lanceros de Getsemaní durante la gesta independentista de 1811. La figura del tamborilero es simbólica y representa el toque de alerta y la convocatoria a la ciudadanía para sumarse a la causa por la libertad. Siga leyendo: Carrozas que cuentan la historia: el arte que mueve la independencia de Cartagena Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas