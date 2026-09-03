Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos de los principales convenios que soportan el nuevo modelo de expedición de pasaportes promovido por el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión se adoptó dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
Se trata de una determinación que pone una medida cautelar que recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como sobre los contratos o acuerdos derivados de estos instrumentos.
Sin embargo, el tribunal dejó claro que la decisión no afecta el convenio suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal ni constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de dicho acuerdo.
Por lo tanto, no se puede suspender la expedición de pasaportes tras esta medida.
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