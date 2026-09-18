“Papá Pitufo” quería obligar a un banco a abrirle una cuenta: Tribunal negó su pretensión

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y presunto cabecilla de una red de contrabando, no podrá obligar a BBVA a abrirle una cuenta bancaria para recibir su pensión.
Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo de primera instancia que había ordenado al banco diseñar un mecanismo remoto para verificar su identidad y permitirle acceder al producto financiero.
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Marín Buitrago, quien tiene una pensión de vejez reconocida por Colpensiones, había solicitado a BBVA la apertura de una cuenta exclusiva para recibir sus mesadas. Argumentó que no podía hacer el trámite presencialmente porque se encuentra privado de la libertad en Portugal.
El banco negó la solicitud al señalar que tiene la obligación de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta los antecedentes penales de alias Papá Pitufo, una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición vigente.
El caso llegó al Tribunal luego de que BBVA impugnara la decisión de primera instancia. Y el Tribunal concluyó que la negativa del banco correspondió al ejercicio de su autonomía contractual y al cumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y gestión del riesgo.