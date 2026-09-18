“Papá Pitufo” quería obligar a un banco a abrirle una cuenta: Tribunal negó su pretensión

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y presunto cabecilla de una red de contrabando, no podrá obligar a BBVA a abrirle una cuenta bancaria para recibir su pensión. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo de primera instancia que había ordenado al banco diseñar un mecanismo remoto para verificar su identidad y permitirle acceder al producto financiero. Le puede interesar: Los insólitos argumentos de ‘Papá Pitufo’ para reclamarle una millonaria indemnización al Estado: dice que sufre depresión Marín Buitrago, quien tiene una pensión de vejez reconocida por Colpensiones, había solicitado a BBVA la apertura de una cuenta exclusiva para recibir sus mesadas. Argumentó que no podía hacer el trámite presencialmente porque se encuentra privado de la libertad en Portugal. El banco negó la solicitud al señalar que tiene la obligación de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta los antecedentes penales de alias Papá Pitufo, una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición vigente. El caso llegó al Tribunal luego de que BBVA impugnara la decisión de primera instancia. Y el Tribunal concluyó que la negativa del banco correspondió al ejercicio de su autonomía contractual y al cumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y gestión del riesgo.

Cabe señar que desde julio pasado la Interpol activó una circular roja contra “Papá Pitufo”; esto quiere decir que será buscado en 196 países por solicitud de la Fiscalía. Para los magistrados, las razones expuestas por la entidad fueron objetivas, razonables y proporcionales, por lo que no constituyeron una actuación discriminatoria o arbitraria. Con esa decisión, el Tribunal negó la orden para que BBVA tuviera que abrir la cuenta. Marín es señalado por las autoridades de presuntamente estar al frente de una estructura dedicada al contrabando que habría utilizado diferentes mecanismos para ingresar mercancías de manera irregular al país durante varios años. Antes de llegar a Portugal, “Papá Pitufo” estuvo en España. Según las investigaciones, abandonó Colombia luego de conocer que existía una orden de captura en su contra. Amplíe la noticia: Alias Papá Pitufo: detalles de los encuentros y coimas por los que irá a juicio

Marín pidió una millonaria indemnización al Estado

El señalado de liderar una red de contrabando interpuso una demanda de reparación directa contra el Estado colombiano (vinculando a la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial) por una suma que supera los $700 millones de pesos. Su abogado sostiene que existieron irregularidades en la orden de captura emitida en marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal de Bogotá. Argumentan que se usó dicha orden —expedida únicamente con fines de imputación cuando él ya estaba en el exterior (España)— para activar circular roja de Interpol y procesos de extradición, sin cumplir supuestamente con las reglas especiales de coordinación internacional que exigen una medida de aseguramiento en firme, acusación o condena previa. La defensa argumenta que estas actuaciones han generado una “afectación continuada” y perjuicios morales, alegando específicamente que él y sus familiares sufren de depresión y daños psicológicos debido a las capturas con fines de extradición en España y Portugal. Marín permanece en el exterior; los cargos en su contra son por concierto para delinquir y cohecho. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Abogado de “Papá Pitufo” confirmó que sí se reunió con Petro en Bogotá: “Lo anormal es que lo nieguen”

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