Esta es la fecha en la que un tribunal de Londres definiría la extradición de Zulma Guzmán

La situación judicial de Zulma Guzmán, señalada por las autoridades como la presunta responsable de la muerte de dos niñas que ingirieron frambuesas contaminadas con talio, entra ahora en una fase decisiva desde el Reino Unido. La mujer, que huyó de Colombia tras conocerse el caso y fue ubicada posteriormente en Londres, deberá presentarse el próximo lunes, 12 de enero, a una audiencia virtual.
En esa diligencia, un magistrado evaluará su situación jurídica y determinará el rumbo que tomará el proceso de extradición solicitado por Colombia. Además, ya fue fijada otra diligencia para el 9 de febrero.