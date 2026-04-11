Tres de las víctimas de masacre en Popayán habían estado en política; ¿quiénes eran?

Más detalles se dieron conocer de la masacre ocurrida el pasado jueves 9 de abril en la vereda La Meseta, un sector ubicado en una zona rural de Popayán (Cauca). El hecho —que es materia de investigación— fue ejecutado por varios sujetos armados que se movilizaban en un convoy compuesto por dos camionetas y diversas motocicletas. Le puede interesar: Con 35 masacres, 2026 registra el primer trimestre más violento de la última década. Seis personas fueron asesinadas en el ataque y este sábado se conoció que tres de estas tenían trayectoria política en otros departamentos de Colombia. Se trata de Jesús Rafael Guzmán Villalba, Wilmer Leandro Torres Peña y Cristian Fernando Preciado Ibáñez, según información recogida por el medio digital Sucesos Cauca.

Guzmán Villalba era ganadero, empresario y excandidato al Concejo de El Guamo (Bolívar) por el Partido Liberal; entre tanto, Torres Peña, era excandidato a la Alcaldía de El Colegio (Cundinamarca) y periodista reconocido por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP); finalmente, Preciado Ibáñez era excandidato al Concejo de Rovira (Tolima) por el Centro Democrático.

Las otras víctimas mortales de la masacre fueron identificadas como Brayan Ortega Muñoz, de 32 años; Oscar Adolfo Giraldo Muñoz, de 39 años, y Jhonny Fernando Arbeláez Muñoz, de 34 años. Vale recordar que tras este hecho de violencia se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que los voceros de la Alcaldía Municipal y la Fuerza Pública anunciaron medidas para intentar dar con el paradero de los sicarios, como una recompensa de $50 millones por información de los responsables.

Así mismo, se inició un despliegue operativo en las entradas y salidas de la capital caucana y se anunció un incremento en los esfuerzos por el control de la seguridad en el municipio. “Vamos a salir con puestos de control, vamos a hacer acciones operativas y preventivas en el municipio de Popayán. El Ejército y la Policía nos acompañarán en la calle”, dijo el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo. La investigación se centra en determinar qué grupo armado ilegal está detrás de la masacre en la vereda La Meseta. La zona es reconocida por ser un punto de tránsito de diversas estructuras criminales que se disputan el control territorial y las rutas de economías ilícitas en el departamento del Cauca. Según el director de Indepaz, Leonardo González Perafán, “con este hecho, ya son 36 las masacres registradas en 2026, cuatro de ellas en el departamento del Cauca”.