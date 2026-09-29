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“Timochenko” tiene seis carros blindados y 16 escoltas de la UNP, pero quiere más protección

El excomandante de las FARC-EP había pedido una extensión, pero se la negaron por parte de la UNP.

  • ”Timochenko” tiene seis carros blindados y 16 escoltas, pero quiere más protección de la UNP. FOTO: Colprensa
    ”Timochenko” tiene seis carros blindados y 16 escoltas, pero quiere más protección de la UNP. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, reveló que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, cuenta actualmente con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección.

Sus declaraciones se hicieron este 29 de septiembre en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes donde contó que el excomandante de las FARC-EP había solicitado una extensión, por lo que se realizó el estudio correspondiente para determinar si cumplía con los requisitos. No obstante, la solicitud le fue negada.

“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos a esa convención internacional”, explicó Blanco.

Cabe recordar que el excomandante de las FARC-EP es uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, como parte del proceso de desmovilización y reincorporación del grupo guerrillero.En el marco de su reincorporación a la sociedad y a la vida política, Rodrigo Londoño cuenta con un esquema de seguridad.

Además, los firmantes del Acuerdo tienen una “condición particular”, debido a que su protección está relacionada con obligaciones internacionales y con la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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