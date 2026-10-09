“Nunca habíamos sentido algo así”: estos son los testimonios de afectados por el terremoto en Panamá

“Gracias a Dios estamos bien, asustados. Nunca habíamos sentido una cosa así”, dice Luz María Urrea, colombiana que vive en Ciudad de Panamá, en conversación con EL COLOMBIANO. Estaba en su apartamento, en un piso 23, cuando un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en el centro-sur del país sacudió la tierra. “No podíamos salir corriendo ni bajar escaleras”, agrega. Luz María detalla las diferentes medidas que se han adoptado para prevenir más daños en la ciudad. Han estado, en esencia, a la espera de más información por parte de las autoridades. Hasta ahora no se han reportado muertos. “El Aeropuerto (Internacional) de Tocumen está cerrado. Están desviando los vuelos a Colombia y países cercanos”, dice. Pero hace énfasis en cómo el terremoto sacudió, literalmente, la vida de la capital del país. Le puede interesar: Videos | Así se vivió el terremoto de este viernes en Panamá

Las personas que evacuaron llaman a sus seres queridos para verificar que estén bien. Foto: AFP

“En este momento la Ciudad de Panamá está colapsada, porque el metro —que tiene partes subterráneas y aéreas— lo están revisando, sobre todo en la parte subterránea. Los peajes los pusieron gratuitos hasta la medianoche y la gente está saliendo toda de sus trabajos para llegar a sus casas”, añade en un audio. Entre las medidas que les han pedido, cuenta que los habitantes han tenido que cerrar el gas y abastecerse de agua mientras las autoridades verifican los daños, que pueden ser graves. “En este momento tenemos crisis con el gas y con el agua, porque están revisando que no haya habido fugas en las principales plantas. Porque, como fue tan fuerte, nos están pidiendo que cerremos las llaves y recojamos agua, previendo que haya un problema grave”. Luz María aclara que, en Ciudad de Panamá, los edificios están bien preparados para prevenir una situación como esta. “Los edificios son sismorresistentes. No tenemos ni una grieta, lo mismo en los del lado. Gracias a Dios esta prueba la pasamos”. Sin embargo, hay provincias del país que sí tuvieron mayores afectaciones. “En Veraguas, hacia el norte, llegando a Costa Rica, hay daños muy fuertes. Las vías están colapsadas, las carreteras están quebradas, se cayeron iglesias y casas. Allá tiembla mucho, pero nunca había sido tan fuerte”, concluye.

Por ejemplo, en Penonomé, capital de la provincia de Coclé, hubo casas que quedaron prácticamente destruidas. La catedral de ese municipio también quedó con afectaciones graves.

“Fue súper miedoso”: Ximena Marquínez, ciudadana panameña

Este diario también habló con Ximena Marquínez, una panameña que estudió en Medellín, pero desde hace cinco meses regresó a su país natal. “Fue súper miedoso. Acá en Ciudad de Panamá, la mayoría de edificios tienen más de 25 pisos, por el tema de la ampliación de la ciudad, no hay espacio pa’ los lados entonces tocó vivir p’arriba”, narra, recordando el sismo. Para contextualizar, dice que “puede afirmar” que el 90 % de las personas que trabajan en el mundo corporativo estaban en edificios altos al momento del terremoto. Sin embargo, dice, “nadie siguió trabajando, todo el mundo se fue para la casa”.

Hubo edificios de menor altura, pero mayor antigüedad, que resultaron gravemente afectados. Foto: Captura de video @PanAmPost_es

Pero precisamente por eso, el tráfico y el sistema de transporte colapsaron. Ximena reitera lo dicho por Luz María: “el metro colapsó y, como va por debajo, lo están revisando”. Y añade que las autoridades están yendo a revisar los edificios para evaluar posibles daños. Eso sí, también confirma que los daños fueron mayores en el interior del país. “Ahí lo más afectado han sido iglesias y construcciones coloniales. Por allá en una región que se llama Chitré, por ejemplo. Pero por todo el país la gente está asustada porque no es normal lo que pasó hoy”.

Con respecto a la evacuación, dijo además que “como los carros quedaron dentro de los edificios, hay gente que no tiene cómo irse para su casa. La ciudad sí está colapsada y hay embotellamiento. Mi mamá se demoró tres horas y media en un trayecto de doce kilómetros”. A pesar de todo, dice que, en general, “la gente está tranquila” porque hasta ahora no hay muertos. Sí está muy complejo, pero en general la gente está tranquila porque no hay daños de vida. De su mamá, Liliana, Ximena cuenta que estaba almorzando por fuera; que salió del lugar pero se devolvió, mientras el terremoto seguía, a recuperar sus cosas. “Ella estaba en un restaurante y dejó su cartera y el celular adentro, simplemente salió. En pleno temblor cayó en cuenta de que debía tener cómo comunicarse y volvió a entrar”.

El terremoto de Panamá fue de 7,7, una magnitud de 0,3 puntos mayor al del terremoto de San José del Palmar (Chocó) que sacudió a Colombia el 10 de agosto. En el caso de nuestro país, 335 vidas se perdieron por la emergencia y miles resultaron heridos y/o afectados. Le puede interesar: Cali tardará hasta cuatro años en reconstruir las zonas afectadas por el terremoto; 60 inmuebles serán demolidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes