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Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: estos fueron los acuerdos

El gremio realizó una serie de peticiones para poner fin a las protestas, que se habían salido de control en la noche del miércoles. Entre los puntos se solicitó que no continúe el plan piloto.

  • Termina el paro de taxistas en El Dorado tras llegar a acuerdos con las autoridades de tránsito de Bogotá. FOTOS: Capturas de video
    Termina el paro de taxistas en El Dorado tras llegar a acuerdos con las autoridades de tránsito de Bogotá. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Se levantó el paro de taxistas que había iniciado en la tarde del miércoles, desencadenando en disturbios y enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO -antes ESMAD) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Esto se logró tras una reunión con las autoridades de tránsito y el gremio para llegar a una serie de acuerdos que permitieran dar continuidad a la operación del transporte público y a los vuelos en esta principal terminal aeroportuaria del país.

Entérese: Videos | Reportan enfrentamientos entre taxistas y la UNDMO en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Cabe recordar que las protestas iniciaron en la tarde del 8 de abril en la calle 26 a la altura de la carrera 110 -y terminaron este jueves en el aeropuerto- lugar que fue escenario de disturbios entre conductores y la fuerza pública con la utilización de objetos y palos, tal como revelaron los videos publicados en redes sociales.

¿Cuáles fueron los acuerdos?

Estos fueron los acuerdos pactados entre el gremio de taxistas y las autoridades de tránsito para poner fin a la protesta en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

1. Solo operarán las vans con 5 o más pasajeros.

2. Se restringe el ingreso de sedanes y SUV del servicio especial al parqueadero. Se limita su presencia a un máximo de cuatro vehículos en la zona asignada.

3. Se eliminan los “promotores” o personas que ofrecían servicios dentro de las terminales. En su lugar, deberá haber señalización oficial para orientar a los usuarios (esto depende de OPAIN).

Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: estos fueron los acuerdos

4. Se mantendrá personal logístico, pero con mayor control y disciplina.

5. El plan piloto no continuará.

6. Se congela temporalmente la salida de vehículos por modelo.

7. La Defensoría del Pueblo apoyará la impugnación de multas impuestas a los taxistas.

Otros puntos expuestos quedarán en conversación y estudio con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, así como la presencia continua de las autoridades en el punto de recogida de pasajeros.

Siga leyendo: Protesta de taxistas sigue afectando a viajeros que llegan y salen del aeropuerto El Dorado, que anunció medidas

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