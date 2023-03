Tensión de Alianza Verde amenaza con arrebatarle otro apoyo a Petro

Si bien públicamente sus principales voceros no usan el término “división”, e incluso justifican las diferencias como una situación normal en un partido que se caracteriza por tener liderazgos diversos, internamente –y en privado– sí se admite la tensión. Y no son pocos quienes la califican como “dura”.

De hecho, el senador Jota Pe Hernández, quien en su primera campaña se quedó con 185.399 votos para asumir la curul que hoy ostenta, aseguró que este ruido en torno a Petro y sus polémicos primeros siete meses de administración deben llevar a los verdes hacia una orilla diferente.

“Cuando la Alianza Verde hizo su reunión para definir la posición en el Congreso, voté para que fuéramos independientes, pero no hubo suficiente respaldo. Ahora hay mucho malestar en partido. Aunque estamos en la coalición de Gobierno, he mantenido una posición de independencia, porque el Congreso debe ser un órgano completamente independiente del Ejecutivo, no debemos ser una notaría de Gustavo Petro”, aseguró Hernández.

Esa petición ha sido respaldada por otras voces. Por ejemplo, en una reunión reciente en la Casa de Nariño –con Petro como anfitrión–, el senador Fabián Díaz le dijo al propio mandatario que no estaba de acuerdo con la postura oficialista de los verdes y que, por lo mismo, está buscando adeptos para que salten a la independencia. En esa línea también está el representante Cristian Avendaño. Como dato curioso resalta que estos tres legisladores son santandereanos.

“El partido Verde es bastante particular, porque a diferencia del partido de La U que tiene a Dilian Francisca (Toro), o del Centro Democrático que tiene al expresidente Álvaro Uribe, o del Liberal que tiene al expresidente César Gaviria, entre otros, aquí no hay jefe político y cada congresista es un mundo diferente que no le rinde cuentas a nadie, salvo a la ciudadanía y a los principios generales del partido”, matizó la representante Katherine Miranda, quien aspira a ser la presidenta de la Cámara en 2024.