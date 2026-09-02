Taxi bomba que explotó en atentado en Los Patios había ingresado desde Venezuela; esta fue su ruta

El ataque terrorista ejecutado frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, involucró a un taxi cargado con 80 kilos de explosivos. La policía reveló el camino del automóvil antes de llegar al lugar de la tragedia.
El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Jimmy Belalcázar, detalló en una entrevista con Blu Radio que la principal hipótesis apunta a que el vehículo ingresó desde Venezuela y se sospecha de la utilización de varios pasos ilegales fronterizos.