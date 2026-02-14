Paz urbana del Gobierno, ¿un ‘embeleco’ que terminó politizado?

La paz urbana, el apéndice de la política de “paz total” con el que el gobierno de Gustavo Petro supuestamente buscaba pacificar las ciudades de Colombia, agoniza de la mano de promesas incumplidas, disputas internas entre los protagonistas y la ausencia de un marco jurídico para sacar adelante las desmovilizaciones de las bandas implicadas.
A seis meses de que termine el actual mandato, entre las mesas de Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá hay casi tres años de conversaciones en curso, sin que haya el más mínimo asomo de un acuerdo para desarmar a sus integrantes, que sumados agrupan a cerca de 15.000 delincuentes.
La Casa de Nariño tuvo varias legislaturas para proponer el proyecto de ley de sometimiento de bandas, pero tras su hundimiento en el primer intento (2023), desistió bajo la premisa de que “no había ambiente” en el Congreso.