“Tarimazo” de Petro en Medellín: Compulsaron copias a la Corte Suprema contra la senadora Isabel Zuleta

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia con relación a la senadora Isabel Zuleta, tras recibir una denuncia por el denominado “Tarimazo” en Medellín. La Comisión señaló que carece de competencia para investigar a congresistas, razón por la cual remitió a la Corte Suprema de Justicia las menciones hechas en la denuncia contra la senadora del Pacto Histórico.
Entérese: Isabel Zuleta, ¿del “tarimazo” a pedir que no capturaran a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza?
El documento aclara que la denuncia fue presentada por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, y está dirigida principalmente contra el presidente Gustavo Petro.
La decisión se tomó en el marco del expediente 6992 y hace referencia a las actuaciones atribuidas a Zuleta por su participación en la organización y coordinación del acto político conocido como el “Tarimazo”, realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín, al que habrían asistido personas privadas de la libertad.