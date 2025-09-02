“Tarimazo” de Petro en Medellín: Compulsaron copias a la Corte Suprema contra la senadora Isabel Zuleta

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia con relación a la senadora Isabel Zuleta, tras recibir una denuncia por el denominado “Tarimazo” en Medellín. La Comisión señaló que carece de competencia para investigar a congresistas, razón por la cual remitió a la Corte Suprema de Justicia las menciones hechas en la denuncia contra la senadora del Pacto Histórico. Entérese: Isabel Zuleta, ¿del “tarimazo” a pedir que no capturaran a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza? El documento aclara que la denuncia fue presentada por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, y está dirigida principalmente contra el presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó en el marco del expediente 6992 y hace referencia a las actuaciones atribuidas a Zuleta por su participación en la organización y coordinación del acto político conocido como el “Tarimazo”, realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín, al que habrían asistido personas privadas de la libertad.

En lo que respecta al presidente Petro, la Comisión dispuso dejar constancia en el expediente de esta decisión, mientras que a la Corte Suprema le corresponderá definir si abre una actuación formal respecto a la senadora. La entidad precisó que continuará “la tramitación de la denuncia únicamente respecto de la investigación contra el señor Gustavo Francisco Petro Urrego - Presidente de la República, objeto central de la actuación”, según indicó el documento.

Así fue el polémico evento de Petro en La Alpujarra

Hace más de dos meses, en un evento para celebrar la aprobación de la reforma laboral, pero que también era para relanzar el proceso de paz urbana, trasladaron a capos que participan en la “paz total” del Gobierno y están detenidos en la cárcel de Itagüí. Buses del Inpec llegaron hasta La Alpujarra y por un costado de la tarima ingresaron los sujetos que estuvieron en primera fila del evento. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron este acto. Gutiérrez incluso solicitó a las autoridades “tomar nota de lo sucedido” ese día en la ciudad. A principios de agosto, el Consejo de Estado admitió una demanda contra la senadora Zuleta, quien habría sido la persona que tramitó la salida de los mencionados jefes del penal, según el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien interpuso la acción legal que, de ser fallada en favor del accionante significaría la pérdida de investidura para la demandada, o lo que es lo mismo, su “muerte política”.