Soldado se grabó momentos antes de la caída del avión Hércules en Putumayo: así fueron los instantes previos al siniestro

Tras el accidente aéreo que conmocionó a Colombia este lunes festivo y que dejó 69 uniformados fallecidos, ahora se conoció un video de un soldado minutos antes del accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata de Juan Sebastián Chaverra, joven soldado oriundo de Bojayá, Chocó. Nuevos detalles surgen tras la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares se precipitó a tierra. Entre el material probatorio de las últimas horas destaca una grabación de 22 segundos realizada por el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra instantes antes del impacto. En el video se observa parte de los 126 ocupantes preparándose para la ruta que conectaría a Puerto Leguízamo con Puerto Asís y, posteriormente, con la capital del país.

En el registro, Chaverra celebraba el inicio de sus vacaciones, las cuales planeaba dedicar a visitar a su familia y viajar a la ciudad de Medellín. “Aquí ya despegando, muy bacano, la buena”, dijo Chaverra en el vídeo. La noticia del fallecimiento de Chaverra, de 23 años, ha impactado profundamente a su comunidad en el departamento del Chocó. Oiden Chaverra, tío del uniformado, en entrevista con Telemedellín, describió al joven como una persona decidida a progresar dentro de la institución militar con el objetivo de brindar estabilidad a su madre.

¿Qué dijo el tío del soldado fallecido en el accidente?