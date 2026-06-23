Sneyder Pinilla busca “prender el ventilador” con EE. UU. por saqueo a la UNGRD

El exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien ha sido un testigo clave en el caso del saqueo a esa entidad, ofreció dar declaraciones a Estados Unidos. La petición la hizo a través de una carta en la que se dirige al Congreso de ese país, pero hace énfasis en tres personas.

Se trata del secretario de Estado, Marco Rubio, la representante republicana María Elvira Salazar y el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno. Este último estuvo en Colombia para la primera y la segunda vuelta presidencial como observador internacional.

De hecho, se reunió con el presidente electo Abelardo de la Espriella antes y después de su elección como primer mandatario. ¿Tiene que ver la disposición de Pinilla con el resultado? Eso está por verse.

Le puede interesar: Estos son los señalamientos contra la congresista Martha Peralta: se resistió a ir a la Corte y la tuvieron que capturar

Por ahora, el contenido de la carta habla de una “solicitud de reunión y disposición para aportar información de interés para el gobierno de Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia”.

En su misiva, habla de poner a disposición “información, documentos, testimonios y elementos de prueba” que considera “de alto interés” para las autoridades norteamericanas “en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a las posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”.

Pinilla también menciona “posibles movimientos financieros internacionales” y habla de un “interés estratégico” para las autoridades estadounidenses para “contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia”.

Le puede interesar: Denuncian uso de tecnología exclusiva de la Policía contra Sneyder Pinilla, testigo clave del caso UNGRD

Eso último es relevante porque plantea la hipótesis de que el entramado de corrupción de la UNGRD haya trascendido a nivel internacional.

Al final, Pinilla habla de tener una “reunión presencial o virtual, en la fecha y condiciones que ustedes (los norteamericanos) estimen pertinentes”.