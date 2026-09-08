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¿Quién es ‘Silvana Guerrero’, la cabecilla del ELN que desafía al Gobierno? Es objetivo prioritario de De la Espriella

Es señalada como comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN y una de las principales responsables de la estructura de esa guerrilla en el Catatumbo.

  • Alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, reapareció tras la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de intensificar las operaciones militares contra esa guerrilla. Foto: Captura de video
    Alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, reapareció tras la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de intensificar las operaciones militares contra esa guerrilla. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luz Amanda Pallares, conocida bajo el alias de Silvana Guerrero, pasó de ser docente rural a ocupar un lugar en la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahora, tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de intensificar las operaciones militares contra esa guerrilla, su captura se convirtió en una de las prioridades de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, Pallares lleva entre 25 y 30 años dentro de la organización y actualmente estaría al frente del denominado Frente de Guerra Nororiental, estructura con presencia principalmente en Norte de Santander y el sur del Cesar, además de operar en el estado Zulia, en Venezuela.

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De acuerdo con NTN24, ‘Silvana Guerrero’ se vinculó al ELN desde los 30 años. Con el paso de las décadas ascendió dentro de la organización hasta convertirse en una de sus principales cabecillas. Las agencias de inteligencia calculan que tiene bajo su mando y coordinación logística una estructura de aproximadamente 2.000 personas, entre combatientes armados ubicados en campamentos y redes de apoyo urbano o milicias.

Su zona de influencia está relacionada principalmente con el Catatumbo, una región en la que el ELN mantiene presencia y disputa territorial con otras estructuras armadas.

También tiene imputaciones por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, desplazamiento forzado, homicidios y crímenes de guerra, además de señalamientos por reclutamiento forzado de menores de edad.

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‘Silvana Guerrero’ estuvo en los diálogos de paz con el Gobierno Petro

‘Silvana Guerrero’ también hizo parte de los escenarios de negociación entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro. Estuvo en Caracas durante la mesa de diálogos que se desarrolló entre noviembre de 2022 y enero de 2025. Su presencia en esos espacios coincidió con el momento en que el Gobierno Petro adelantaba su política de “Paz Total”.

Tras el cierre de ese proceso, la situación del ELN en regiones como el Catatumbo continuó siendo un asunto de seguridad para las autoridades. Por la captura de alias Silvana Guerrero, las autoridades colombianas mantienen una recompensa de $1.600 millones, equivalente a más de 511.000 dólares.

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La presión sobre esta cabecilla aumentó luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara intensificar las operaciones militares contra el ELN, en medio de los ataques atribuidos a esa guerrilla en distintas zonas del país. Uno de los hechos que antecedió a esta escalada ocurrió la noche del 15 de agosto de 2026, cuando una unidad militar fue atacada con drones cargados con explosivos en el municipio de Ábrego, Norte de Santander.

La cabecilla del ELN reapareció en medio de la ofensiva militar

Después de la orden presidencial, alias Silvana Guerrero reapareció públicamente y acusó al Frente 33, estructura con la que el ELN mantiene una disputa por el control del Catatumbo, de estar aliado con las Fuerzas Militares.

En ese mensaje también anunció que los ataques de la organización continuarían: “Como hace 20 años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de Ejército y paramilitares. Como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra. Ni un paso atrás, liberación o muerte”.

Pero, ¿dónde estaría alias ‘Silvana Guerrero’? El general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó en entrevista con Semana que alias ‘Silvana’, al igual que otros cabecillas de organizaciones criminales, seguiría refugiada en Venezuela. La cabecilla se movería en la zona fronteriza y tendría presencia en el estado Zulia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué cargo ocupa alias Silvana Guerrero dentro del ELN?
Es señalada como comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, estructura que tiene presencia en Norte de Santander, el sur del Cesar y el estado Zulia, en Venezuela.
¿Cuántas personas estarían bajo el mando de ‘Silvana Guerrero’?
Los reportes de inteligencia citados calculan que tendría bajo su mando y coordinación logística a unas 2.000 personas, entre combatientes armados y redes de apoyo o milicias.
¿Cuánto dinero ofrecen por información para capturar a alias Silvana Guerrero?
Las autoridades mantienen una recompensa de $1.600 millones por información que permita su captura.

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