Sigue la purga en el Ejército: salen otros 10 tenientes coroneles, ¿qué hay detrás?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó una resolución para llamar a calificar servicios a diez tenientes coroneles del Ejército por recomendación de la junta asesora de esa entidad que se reunió el pasado 22 de abril. La decisión, tomada en plena época electoral de cara a la segunda vuelta, quedó formalizada mediante la Resolución 006332 del 1 de junio de 2026, suscrita por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El acto administrativo establece que los oficiales dejarán de prestar servicio activo y pasarán a situación de retiro efectivo una vez se surtan los trámites correspondientes. Lea también: Ni desbandada ni crisis: el Ejército dice que salida de oficiales es proceso planificado y no una “barrida”

Los oficiales incluidos en la medida son los tenientes coroneles Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña. De acuerdo con lo conocido, esta decisión se tomó luego de que la junta asesora determinara que los diez oficiales ya habían completado el tiempo mínimo de servicio exigido por la ley para obtener el derecho a la asignación de retiro. Le puede interesar: Ataque con drones en la base militar de Morales, Cauca, dejó a cinco uniformados heridos La resolución dio a conocer que la propuesta fue presentada por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez Herrera, quien está en el cargo desde finales de diciembre de 2025. Los diez coroneles llevaban en la institución más de 21 años de servicio activo en la institución.

¿Barrida en las FF. MM.?