“Si no comes, te llevo donde Freddy”: docentes habrían amenazado a niños de hogar infantil con su señalado abusador

Las declaraciones fueron difundidas por el concejal de Bogotá, Andrés Barrios, a través de un video en TikTok, donde la madre de una de las presuntas víctimas relató con angustia las aterradoras amenazas que presuntamente provenían de algunos educadores: “Si no comes, te llevo donde Freddy”.

La incredulidad y el dolor se hicieron evidentes en sus palabras: “Creí en esa institución, creí en la coordinadora. Mi hijo me comentaba que le decían: ‘Si no duermes, te voy a mandar a donde Freddy’, ‘si no comes, te llevo donde Freddy’”, contó.

Y agregó: “¿Por qué las profesoras mandaban a los niños con Freddy?, porque sabían que Freddy era el monstruo de esa institución. ¿Cuántos niños más están siendo abusados por la institución del Icbf y, quién hace algo?”, sentenció.