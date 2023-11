“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, aseguró.

Sergio Vega, esposo de Paula Durán, la colombiana de 27 años que falleció en Estados Unidos después de que el detectaran un cáncer de cerebro en su fase terminal, se defendió de nuevo de los ataques de su suegra, Gloria Iris Camargo.

La madre de la joven aseguró a través de la red social Instragram que su yerno se habría portado muy mal con ella y la hermana menor de su esposa, Jessica Alejandra Durán, en la fase final de la enfermedad de Paula, y no la habría dejado participar de las honras fúnebres.

Dada la gravedad de las acusaciones, Vega ya ha salido a defenderse en medios de comunicación. Primero dijo en entrevista para Semana, que no se llegó a imaginar “en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen. Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca”, señaló.