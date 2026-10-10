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Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos

La exconsejera presidencial de Gustavo Petro, Eva Ferrer, hizo revelaciones sobre el papel de Verónica Alcocer y la calificó como la “líder de la banda” e incluso de desviar fondos y tener ambiciones presidenciales.

  • La exasesora presidencial Eva Ferrer hizo graves acusaciones contra la exprimera dama, Verónica Alcocer. Fotos: redes sociales y Colprensa
    La exasesora presidencial Eva Ferrer hizo graves acusaciones contra la exprimera dama, Verónica Alcocer. Fotos: redes sociales y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La exconsejera de la Presidencia, Eva Ferrer, reveló detalles del comportamiento de Verónica Alcocer en la Casa de Nariño y la señaló de liderar una presunta banda que hacía viajes clandestinos a Venezuela transportando drogas, además de una red de tráfico de armas.

Las explosivas acusaciones las realizó en diálogo con la revista Semana, donde la mano derecha de la ex primera dama acusó a Alcocer de actuar como la cabeza articuladora de una red con intereses económicos y políticos, utilizando piezas clave según su conveniencia.

Una de las denuncias de Ferrer sobre Alcocer es la de vuelos clandestinos a Venezuela. Según la española, en la administración de Gustavo Petro se utilizaron los aviones oficiales asignados a la primera dama para realizar viajes altamente confidenciales al vecino país gestionados por su asistente Carolina Plata.

De acuerdo con la conversación con el medio mencionado, en enero de 2023 se habrían ingresado 2,5 millones de dólares en efectivo destinados a la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer.

“Parece que los viajes de Venezuela han sido una cosa muy clandestina... Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares)... ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, declaró Ferrer en entrevista con la directora de esa revista.

La exconsejera señaló que existen testimonios e imágenes sobre el traslado de estupefacientes a bordo de dichos vuelos. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá” y mencionó a Manel Grau como uno de los conocedores de esas operaciones.

Ferrer también señaló a la exprimera dama de estar relacionada con una red de transporte de armas, pues la española le relató a la revista que recibió llamadas advirtiéndole que el entorno de Alcocer estaba relacionado con tráfico de armas e intermediarios italianos como Enrico Romagnoli.

“En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos... A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, contó Ferrer.

Lea también: Eva Ferrer y Verónica Alcocer no lograron acuerdo por deuda de más de $640 millones por asesorías

La exasesora de Alcocer detalló que, tras recibir aquellas llamadas de advertencia y entender la gravedad de lo que estaba sucediendo, decidió esconderse durante dos meses por temor a ser víctima de un atentado.

En ese esquema de tráfico de armas señaló directamente a los empresarios e intermediarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino como figuras centrales. La española los conoció en su residencia en Barcelona durante una comida donde se sostuvieron reuniones privadas a las que ella no tuvo acceso. Posteriormente, estos mismos intermediarios reaparecieron en Colombia dentro del círculo de Xavier Vendrell y Manel Grau.

Ferrer subrayó ante el medio que estos intermediarios, además de pagar alojamientos de lujo y gastos personales a Verónica Alcocer en hoteles, actuaban directamente como testaferros de Alcocer y Grau.

Inclusive, uno de ellos, Romagnoli, acompañó a Verónica Alcocer en viajes oficiales a Suecia y en diversos eventos en Colombia. Ferrer destacó que la presencia de Romagnoli y Grau en Suecia coincidió con las gestiones para la adquisición de los aviones de combate Gripen para las Fuerzas Militares colombianas.

“Yo sé que Enrico acompaña a Suecia a Verónica. Bueno, entonces aquí ya empiezas a ver que esto es un entorno”, subrayó Ferrer, agregando que estas gestiones paralelas causaron indignación en el entonces embajador Guillermo Reyes, quien se molestó al notar que existía una “fiesta” o entramado de negocios no oficiales en el que no había participado, pero en el que pretendían involucrarlo.

De acuerdo con Ferrer, parte del capital que ingresaba a través de Manel Grau y los intermediarios italianos se canalizaba hacia el pago de bodegas digitales en redes sociales.

Justamente, sobre esos capitales, Ferrer mencionó un entramado que gira sobre el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo, la adquisición de bienes en el exterior y el uso de intermediarios para ocultar el origen de los recursos.

Uno de esos movimientos fue un presunto blanqueo de capitales y la compra de inmuebles en España, pues fue en este país donde se habrían realizado operaciones de blanqueo a través de Eduardo Ávila, exembajador de Colombia en ese país.

Para Ferrer, Ávila estuvo interesado en adquirir una vivienda valorada en 3 millones de euros, planteando dudas sobre la procedencia de esos recursos.

Asimismo, la española explicó que Alcocer y su entorno no registran bienes ni cuentas a su nombre, sino que operan mediante terceros para evadir controles y aparentar legalidad. En esta lista de presuntos testaferros de la exprimera dama aparecen los nombres de Carolina Plata y Danilo Romero quienes, siendo los administradores de las finanzas personales de Alcocer, eran los encargados de saldar compras de lujo (como artículos Chanel) y manejar sus cuentas privadas.

Sobre este manejo irregular de dinero, Ferrer confesó que se había vuelto recurrente el ingreso y salida de bolsas con dinero en efectivo. “En Casa de Nariño entran sacos de dinero y en casa de Manel entraban sacos de dinero”, subrayó ante la revista.

Verónica Alcocer tenía aspiraciones presidenciales

Ferrer destacó ante el medio mencionado que quien fuera la esposa de Gustavo Petro se la “creyó” y tenía aspiraciones de llegar al poder. Inclusive, señaló que desde inicios del gobierno se impulsó una narrativa para presentar a Alcocer como quien realmente gobernaba y proyectarla hacia la presidencia.

“Me llaman a casa privada... y me empiezan a explicar que la estrategia va a ser mostrar al mundo que la que manda y la que gobierna es Verónica... Yo digo que eso no lo hago. Y no sé si eso es delito, atentar o conspirar contra un presidente”, sostuvo.

En medio de ese plan, Alcocer habría mantenido influencia directiva y ubicación de fichas en al menos nueve entidades clave, entre las que están ProColombia, Ecopetrol, Banco Agrario, Sociedad Portuaria de Cartagena, ANI, Fondo Adaptación, ICBF e Icetex, además de la subdirección del Dapre y una de las más salpicadas por los escándalos de corrupción en la administración Petro, la UNGRD.

Esta influencia se reflejaba con presuntos cobros por la asignación de puestos públicos y el desprestigio sistemático de funcionarios que no se sometían a las exigencias de la red integrada por Manel Grau, Xavier Vendrell y Andrés Gamero, a quienes se les abrió la puerta con la designación de Ricardo Roa como gerente de campaña.

La influencia de Alcocer no solo iba en la designación de puestos en entidades claves, sino también en el trato a algunos funcionarios del gabinete. Ferrer la calificó como una “tirana” y “maltratadora” que recurría a la intimidación e incluso a la violencia física.

La exasesora mencionó en esos casos de maltrato a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. “¿Tú sabes que a Angie la empotró (agredió)?... Cuando la nombraron jefa del Dapre, se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó”, destacó.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, fue agredida por Alcocer cuando fue nombrada en ese cargo. Foto: Colprensa
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, fue agredida por Alcocer cuando fue nombrada en ese cargo. Foto: Colprensa

/$C/$Colprensa / Germán Espinal

La influencia de Alcocer estaba desde la campaña presidencial donde habría participado en una financiación paralela de esta, pues Ferrer afirmó que Manel Grau cobraba 50.000 euros por cada cita que le organizaba a Alcocer con inversionistas o aportantes durante la campaña.

Asimismo, mencionó entregas de dinero en efectivo no contabilizadas oficialmente, entre ellas 250.000 euros otorgados por el empresario Euclides Torres, y una coordinación de recolección de aportes en efectivo del empresario del contrabando conocido como “Papá Pitufo” en la residencia de Carolina Plata.

¿Gustavo Petro sabía de la conducta de Verónica Alcocer?

Para Ferrer, el grado de conocimiento de Gustavo Petro varía entre una complicidad general respecto al funcionamiento de la red y el desconocimiento de hechos puntuales específicos.

En su conversación con la revista, la española definió al expresidente como el “poli bueno” frente a Alcocer como la “poli mala”. También expresó que en conversaciones directas con el exmandatario, él reconoció que figuras cercanas como Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf eran “gente corrupta”.

Según la exconsejera, Petro supo del episodio en el que Alcocer agredió físicamente a Angie Rodríguez al ser nombrada jefa del Dapre pero cuando Ferrer le recriminó que la entonces primera dama se había vuelto una tirana e insoportable, Petro respondió únicamente: “El poder envenena”.

Sin embargo, cuando Manel Grau le reveló a Ferrer que trajeron 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela para la campaña de Mario Fernández Alcocer, ella preguntó si Petro lo sabía, a lo que Grau respondió explícitamente que no.

Siga leyendo | “Son corruptos por todos lados”: los chats en los que Eva Ferrer alertó a Petro sobre Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer

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Preguntas y respuestas

¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?
Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de presuntamente liderar redes de tráfico de drogas y armas, manejar recursos mediante intermediarios, participar en movimientos de dinero no declarado e influir en nombramientos públicos.
¿Qué se sabe sobre los presuntos vuelos clandestinos entre Colombia y Venezuela?
Según Ferrer, durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían utilizado aviones oficiales asignados a la primera dama para realizar viajes confidenciales a Venezuela. La exconsejera afirmó que existen fotografías y testimonios sobre el supuesto transporte de drogas, pero la noticia no confirma judicialmente esos hechos.
¿Qué entidades públicas habría influido Verónica Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro?
Ferrer afirmó que Alcocer habría tenido influencia en al menos nueve entidades, entre ellas Ecopetrol, ProColombia, Banco Agrario, ANI, ICBF, Icetex, Fondo Adaptación, Sociedad Portuaria de Cartagena y la UNGRD. También denunció presuntos cobros por asignaciones de cargos públicos.

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