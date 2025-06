Por cuenta del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay , este lunes nueve partidos políticos con asiento en el Congreso de la República reclamaron por la falta de garantías y sesgos del Gobierno Nacional contra partidos independientes y de oposición. Incluso, advirtieron que no reconocen al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral de 2026.

Al término de una reunión que contó con la participación de directores y voceros de cada una de las colectividades, el presidente del Senado, Efraín Cepeda , confirmó que –acogiendo una solicitud del Centro Democrático –, no sesionarán este lunes como muestra de solidaridad ante el atentado que sufrió el precandidato presidencial el pasado sábado en el occidente de Bogotá.

En este contexto, aseguraron que hoy ningún ciudadano ni actor político está exento de la vulnerabilidad que impone el “auge desenfrenado” de la criminalidad. “El presidente Petro, ajeno a esta realidad, insiste en una radicalización que nos ha llevado al borde del abismo. Su gestión, en lugar de promover consensos, se aferra a la confrontación, ignorando el clamor de un país que exige un liderazgo responsable y soluciones efectivas”.

Por todo ello, exigieron al Gobierno Nacional mesura, respeto absoluto por la institucionalidad y el cese de maniobras destinadas a eludir las normas para, reclamaron, satisfacer intereses políticos y electorales.

“Las instituciones de Colombia —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el poder electoral y los medios de comunicación— no son instrumentos al servicio de agendas particulares. Son pilares de nuestra democracia, conscientes de su responsabilidad histórica con la nación”, insistieron.

Además, elevaron un llamado directo al presidente Petro para que rectifique su rumbo, abandone la retórica divisiva y gobierne para todos los colombianos, no para una facción. “La institucionalidad no cederá ante la arbitrariedad, y el pueblo colombiano, firme en su compromiso con el futuro, no flaqueará en la defensa de su democracia. Es hora de unirnos como nación, restaurar la confianza en nuestras instituciones y trabajar juntos por una Colombia en paz, justa y próspera”.