Hallaron un segundo celular en caso de Tatiana Hernández, la universitaria desaparecida en Cartagena

No era la primera vez que Tatiana se sentaba en los espolones cerca al Hospital Naval de Cartagena para tomar un poco de aire después de una jornada agitada, pues era su única manera de encontrar paz ante el caótico mundo de la medicina. Por eso, la señora Lucy cree que su hija ya estaba en la mira de terceros que sabían muy bien los movimientos que ella hacía en sus tiempos libres.

La incertidumbre se incrementa para sus padres y amigos, quienes desconocen si ella está viva, secuestrada o muerta. Lucy Díaz, la mamá de Tatiana, no pierde las esperanzas de encontrar a su hija con vida y continúa entregando folletos en las calles de La Heroica para dejar una memoria visual en los transeúntes. Carlos Hernández, el padre, hace la tarea de hablar para los medios comunicación a fin de que todo el país recuerde el rostro de su hija.

No hay rastro, pista o huella que refleje la ubicación de Tatiana Alejandra Hernández , la estudiante de Medicina que lleva más de un mes desaparecida en extrañas circunstancias. Las autoridades de Cartagena han agotado todas las alternativas de búsqueda con equipos inteligentes y rastreo de los móviles de la joven para encontrar alguna señal.

La Fiscalía ya tiene varios objetos de Tatiana, como unas sandalias, un computador y un celular que había dejado en los espolones, aunque se sorprendieron luego de hallar un segundo celular en la habitación donde dormía la joven.

“El investigador me dice: ‘¿Tiene conocimiento de que su hija utilizaba dos celulares?’ Yo le digo ‘sí señor’. A ella le robaron en Bogotá un mismo celular que tenía en ese momento, y para que no volviera a pasar ese susto, yo le di una carcasa (celular viejo) que no tiene ni siquiera simcard”, dijo la madre a Los Informantes, del Canal Caracol.

Doña Lucy guarda la esperanza de que su hija siga viva. Su corazón de madre le hace creer eso y desea que ella esté bien donde quiera que se encuentre. “Yo creo que ella sigue en Cartagena”, concluyó. La recompensa de los 200 millones de pesos sigue en pie para quien brinde información veraz que permita dar con el paradero de Tatiana Hernández.

