Abelardo pide cuentas semana a semana al MinSalud por 1,06 millones de pacientes, ¿cómo será?

“Eso no es un sistema de salud, eso es un abandono con formulario, un abandono legalizado”, dijo De la Espriella durante una alocución. Además, presentó un balance de las acciones adelantadas durante el primer mes de su Gobierno y puso la salud entre las prioridades de su administración. En contexto: “Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará? El mandatario aseguró que ya está en marcha el plan de choque para atender a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes y repitió el anuncio de un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Más de un millón de casos pendientes

El presidente también presentó las cifras con las que el Gobierno sustenta la puesta en marcha del plan de choque. Aseguró que entre enero y julio de este año la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1’220.142 reclamos, equivalentes a unos 5.755 diarios, y que el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso. De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, el Gobierno identificó 1’069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. De ellos, más de 700.000 estarían esperando medicamentos y más de 300.000, algún procedimiento. El presidente habló de hacer seguimiento “paciente por paciente”.

La población identificada incluye pacientes con cáncer, personas que requieren trasplantes, pacientes con enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, así como personas con EPOC, asma y problemas de salud mental, además de mujeres gestantes. Habló también del tema de la compra de cartera. “Activamos un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la ADRES. Cero interés y un año de gracia con giro directo a prestadores y proveedores de la red del plan”, dijo el presidente. De la Espriella enfatizó que el mecanismo no implica un pago indiscriminado a las EPS. “No vamos a pagar dos veces. No vamos a reconocer lo que ya se pagó”, aseguró. “La plata entra para destrabar la atención represada, no para que hagan fechorías, no para que se pierda la plata, no lo voy a permitir”, afirmó. De hecho, le pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, entregar informes cada semana: “Quiero número de entregas: cuántos medicamentos salieron, cuánto procedimientos se realizaron, en qué departamentos se está cumpliendo el plan”. El Ministerio de Salud ha explicado que durante las últimas semanas se concentró en identificar a los pacientes considerados críticos, especialmente aquellos cuya vida puede depender de recibir oportunamente un medicamento o un procedimiento.

¿Cómo funcionará el plan de choque?

Según la explicación del Gobierno, la estrategia busca hacer seguimiento individual a los pacientes: desde la identificación de la necesidad hasta verificar que el medicamento sea entregado o que el procedimiento médico efectivamente se realice. El plan, por ahora, está enfocado en resolver las atenciones represadas y estabilizar el sistema, más que en impulsar una reforma estructural de la salud. ¿Y qué significa para hospitales y clínicas la compra de cartera a las EPS? Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado adquiere las deudas que las EPS tienen con hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios de salud. La intención es que las IPS reciban liquidez y puedan mantener o recuperar su capacidad para prestar servicios, mientras se atienden las obligaciones pendientes. En las cuentas del Ministerio de Salud está prevista una inversión de $0,5 billones durante tres meses, es decir, de aquí al cierre del año, como parte de la primera fase del plan. Sin embargo, antes de efectuar nuevos desembolsos, el Ministerio considera necesario establecer con mayor precisión cuál es el monto real de las obligaciones entre las EPS y las instituciones prestadoras de servicios. Una de las dificultades está en las diferencias que existen entre los registros contables de las entidades. Por ahora, la cifra concreta anunciada por el Ministerio para la primera etapa es de medio billón de pesos, aunque hay una cifra de mayor alcance, que fue la que el entonces candidato De la Espriella planteó durante la campaña: $10 billones para atender la crisis del sistema de salud. Así, el primer reto del Gobierno está en determinar cuánto dinero se necesita realmente para cubrir las obligaciones pendientes, identificar cuáles deudas son procedentes y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a hospitales, clínicas y proveedores, mientras avanza el seguimiento de los pacientes que esperan atención. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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