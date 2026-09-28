Tribunal deja en firme condena contra exsubdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba

El Tribunal Superior de Medellín habría dejado en firme la condena de 28 años de cárcel contra el exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba en mayo de 1999.
Además de la condena de 28 años de cárcel, quedaría en firme la inhabilidad por veinte años para ejercer derechos y funciones públicas, según reveló Caracol Radio.
Ahora bien, en medio del estudio a fondo de esta apelación, el Tribunal Superior de Medellín no habría encontrado elementos para acceder a lo que pretendía la defensa de Narváez. De ahí que dejara en firme la totalidad de la sentencia.
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